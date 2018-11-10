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Fenerbahçe'de devre arasına kadar Erwin Koeman ile devam edilecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.11.2018 15:14 | Son Güncelleme

Phillip Cocu'nun görevinden alınması sonrası yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç kararını verdi.

Fenerbahçe'de Ankaragücü önünde alınan mağlubiyetin ardından görevine son verilen teknik direktör Phillip Cocu'nun yerine kimin geleceği belli oldu.

Ali Koç teknik direktör kararını verdi

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İki maçta takımın başında sahaya çıkan Erwin Koeman gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanmayı başardı.

İki maçta takımın başında sahaya çıkan Erwin Koeman gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanmayı başardı.
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57 yaşındaki teknik adam ilk olarak G.Saray derbisinde görev yaptı.

57 yaşındaki teknik adam ilk olarak G.Saray derbisinde görev yaptı.
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Cimbom'a karşı deplasmanda 2-0'dan 2-2'ye getirilerek alınan beraberlik sonrası sınıfı geçen Koeman, Avrupa Ligi'nde önceki akşam Anderlecht önünde kazanılan 2-0'lık galibiyetin ardından koltuğunu biraz daha sağlamlaştırdı.

Cimbom'a karşı deplasmanda 2-0'dan 2-2'ye getirilerek alınan beraberlik sonrası sınıfı geçen Koeman, Avrupa Ligi'nde önceki akşam Anderlecht önünde kazanılan 2-0'lık galibiyetin ardından koltuğunu biraz daha sağlamlaştırdı.
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Futbolcuların da büyük saygı gösterdiği Koeman'ın devre arasından sonra takımın başında kalıp kalmayacağı alınacak sonuçlara göre netlik kazanacak. (STAR)

Futbolcuların da büyük saygı gösterdiği Koeman'ın devre arasından sonra takımın başında kalıp kalmayacağı alınacak sonuçlara göre netlik kazanacak. (STAR)
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Fenerbahçe Erwin Koeman Spor Toto Süper Lig ali koç

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