Fenerbahçe de devredeydi... Napoli'den Osimhen için açıklama geldi! "Galatasaray'da para yok"

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen kısa sürede taraftarın sevgilisi olurken attığı gollerle Avrupa'daki dev kulüplerin yeniden radarına girmeyi başardı.

Nijeryalı oyuncu için Avrupa devleri, İtalyan kulübünün nabzını ölçerken Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Sabah'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'DA PARA YOK"

75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan futbolcunun geleceği ile ilgili net ifadeler kullanan Manna, "Napoli takımı pazarlık yapmayı düşünmüyor, bu konuda kapımız kapalı. Galatasaray'ın bu rakamı şu an için ödeyecek bütçesi yok. 75 milyon Euro bedel… Osimhen'i isteyen çok takım var. Bu parayı ödemeye hazırlar." dedi.

OCAK AYINI İŞARET ETTİ...

Manna, "Napoli, böyle bir durumda Galatasaray'a ocak ayında sadece kiralama sözleşmesini feshetmek için bir rakam ödemek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

İtalyan ekibi, Osimhen için teklifleri beklerken Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe de yakın takipte...Sarı-lacivertli yetkililer, Napoli kulübünün adımlarına göre hareket etme kararı alırken süreci de yakından izliyor.