Fenerbahçe'de Dirk Kuyt İstanbul'a geldi! Göreve hazır

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik yapılanma şekillenmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin efsane isimlerinden Dirk Kuyt, teknik heyette görev almak üzere İstanbul'a geldi. Hollandalı çalıştırıcının, teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibine katılması bekleniyor.

DORDRECHT'E VEDA ETTİ

Son olarak Hollanda temsilcisi Dordrecht'te görev yapan Kuyt'ın, İstanbul yolculuğu öncesinde kulüpteki oyuncular ve çalışanlarla vedalaştığı öğrenildi. Deneyimli futbol adamının ayrılık sürecini kısa sürede tamamlayarak Türkiye'nin yolunu tuttuğu belirtildi.

İLK SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'a iniş yaptıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kuyt, kısa ancak net bir mesaj verdi. Hollandalı isim, "Burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullanarak Fenerbahçe'ye dönüş heyecanını dile getirdi.

İSMAİL KARTAL'IN EKİBİNE KATILACAK

Fenerbahçe yönetiminin, teknik kadroyu güçlendirmek amacıyla Dirk Kuyt'ı göreve getirdiği öğrenildi. Sarı-lacivertli formayla futbolculuk döneminde taraftarların sevgilisi haline gelen Hollandalı ismin, İsmail Kartal'ın yardımcılarından biri olarak görev yapması bekleniyor.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI HIZ KAZANACAK

Dirk Kuyt'ın ekibe dahil olmasıyla birlikte Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasının daha da hız kazanması bekleniyor. Yönetim, hem teknik heyeti güçlendirmeyi hem de şampiyonluk hedefi doğrultusunda güçlü bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.