Fenerbahçe de Domagoj Vida için teklif yapmış!

Gazeteci Atilla Türker, Galatasaray'ın Domagoj Vida'ya teklif yaptığının belgesini yayınladıktan sonra bu kez de Fenerbahçe bombasını patlattı. Fenerbahçe'nin de teklif belgesini yayınlayan Atilla Türker, Dinamo Kiev'in 3 milyon Euro'luk ücrete sıcak baktığını ancak Vida'nın Beşiktaş'a verdiği sözden dönmediğini yazdı.
İşte Atilla Türker'in kişisel blogunda yazdığı transfer haberi ve Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e yaptığı 3 milyon Euro'luk teklifin belgesi...
"Yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için şu hususu hemen önemle belirtmek istiyorum. Görmüş olduğunuz bu belge... 23.08.2017 tarihini taşıyor. Yani yaklaşık 1 yıl öncesi. Fenerbahçe geçen sezon başı Domagoj Vida’yı kadrosuna dahil edebilmek için resmi bir teklif sundu. Fenerbahçe antetli bu resmi teklifin altında iki kişinin imzası bulunuyor. Kimlerin mi? Engin Dumanlı ve Serdar Yıldız’ın. Engin Dumanlı, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Genel Müdürü... Serdar Yıldız ise Fenerbahçe Futbol A.Ş. Mali İşler Direktörü.
VİDA DİK DURDU!
Yine önemle belirteyim. Vida o dönem Dinamo Kiev’in sözleşmeli futbolcusu olduğu için... Bu teklif doğrudan Dinamo Kiev’e yapıldı. “Fenerbahçe Kulübü olarak futbolcunuz Vida’yı almak istiyoruz” denildi. Peki... Fenerbahçe, bonservis bedeli olarak ne teklif etti? Belgede de görüldüğü üzere... 3 milyon Euro. Ufak bir hatırlatma yapayım. Vida’nın Dinamo Kiev ile sözleşmesi 1 Ocak 2018’de bitiyordu. Yani teklif yazısından 4 ay sonra. Haliyle... 4 ay sonra Vida elini kolunu sallayıp gideceği için... Dinamo Kiev 3 milyon Euro’luk bu teklife sıcak baktı. Bu miktar pazarlık sonucu belki de daha artabilirdi. Ama hemen söyleyeyim. Görüşmeler fazla uzamadı. Kesildi. Çünkü... Vida, Dinamo Kiev yetkililerine tavır koydu. Şöyle ki... “Ben Beşiktaş’la ön protokol imzaladım. Vazgeçmem. Sözümden dönmem. Futbol hayatıma Beşiktaş'ta devam edeceğim” dedi. Durumu izah etti. Fenerbahçe’nin talebi gerçekleşmedi. Vida, Ocak ayında elinde bonservisiyle Beşiktaş’la sözleşme imzaladı.
FENERBAHÇE GEÇ KALDI
Bir parantez açayım. Beşiktaş ile Vida arasında imzalanan protokolün tarihi 14 Ağustos 2017. Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev’e ilettiği teklif yazısı ise, belgede de görüldüğü üzere... 23 Ağustos 2017 tarihini taşıyor. Yani... Beşiktaş elini çabuk tuttu. Diğer açıdan bakarsak... Fenerbahçe geç kaldı. Şu da var. Beşiktaş ile Vida arasındaki ön görüşmeler aynı yılın mayıs ayı içinde başlamıştı.
GALATASARAY ÇOK DAHA GEÇ KALDI!
Hatırlarsınız elbet... 3 gün önce kaleme aldığım yazıda da Galatasaray’ın Vida’ya yaptığı teklifin ayrıntılarını ortaya koymuştum. Galatasaray adına Cenk Ergün imzalı teklif belgesini yayınlamıştım. İşin özü şuydu: Beşiktaş ile Vida arasında 2017 yılının Ağustos ayında bir protokol imzalanmasına karşın... Galatasaray, 4 ay sonra, yani aralık ayında Vida’ya çok daha cazip bir teklif sunmuştu. Hatta... “Vida, Galatasaray’dan gelen bu teklif üzerine Beşiktaş’la tekrar masaya oturarak fiyatını artırdı şeklinde iddialar da var” diye bir de vurgu yapmıştım. Tüm rakamları ortaya koymuştum. İsteyen bir önceki yazımı yine bu mecrada okuyabilir.
Sözün özü: Vida mücadelesini... Daha çabuk davranan... Daha iyi taktik uygulayan... Beşiktaş kazandı. Kutlamak gerekir. Vida da... Hem duruşu... Hem de hamleleriyle... Alkışları topladı.
Önemli not: Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe, Vida’ya teklif götürdü” şeklinde çıkan haberleri şiddetli biçimde yalanlamıştı. Hatta bu gerçeği ortaya koyan çok değerli bir yazar hakkında ağır ifadeler kullanmıştı.
Bu belge sonrası ne gibi gelişmeler olacak, birlikte izleyeceğiz."
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