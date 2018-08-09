Fenerbahçe de Domagoj Vida için teklif yapmış!

Gazeteci Atilla Türker, Galatasaray'ın Domagoj Vida'ya teklif yaptığının belgesini yayınladıktan sonra bu kez de Fenerbahçe bombasını patlattı. Fenerbahçe'nin de teklif belgesini yayınlayan Atilla Türker, Dinamo Kiev'in 3 milyon Euro'luk ücrete sıcak baktığını ancak Vida'nın Beşiktaş'a verdiği sözden dönmediğini yazdı.

İşte Atilla Türker'in kişisel blogunda yazdığı transfer haberi ve Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e yaptığı 3 milyon Euro'luk teklifin belgesi...

"Yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için şu hususu hemen önemle belirtmek istiyorum. Görmüş olduğunuz bu belge... 23.08.2017 tarihini taşıyor. Yani yaklaşık 1 yıl öncesi. Fenerbahçe geçen sezon başı Domagoj Vida’yı kadrosuna dahil edebilmek için resmi bir teklif sundu. Fenerbahçe antetli bu resmi teklifin altında iki kişinin imzası bulunuyor. Kimlerin mi? Engin Dumanlı ve Serdar Yıldız’ın. Engin Dumanlı, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Genel Müdürü... Serdar Yıldız ise Fenerbahçe Futbol A.Ş. Mali İşler Direktörü.

VİDA DİK DURDU!

Yine önemle belirteyim. Vida o dönem Dinamo Kiev’in sözleşmeli futbolcusu olduğu için... Bu teklif doğrudan Dinamo Kiev’e yapıldı. “Fenerbahçe Kulübü olarak futbolcunuz Vida’yı almak istiyoruz” denildi. Peki... Fenerbahçe, bonservis bedeli olarak ne teklif etti? Belgede de görüldüğü üzere... 3 milyon Euro. Ufak bir hatırlatma yapayım. Vida’nın Dinamo Kiev ile sözleşmesi 1 Ocak 2018’de bitiyordu. Yani teklif yazısından 4 ay sonra. Haliyle... 4 ay sonra Vida elini kolunu sallayıp gideceği için... Dinamo Kiev 3 milyon Euro’luk bu teklife sıcak baktı. Bu miktar pazarlık sonucu belki de daha artabilirdi. Ama hemen söyleyeyim. Görüşmeler fazla uzamadı. Kesildi. Çünkü... Vida, Dinamo Kiev yetkililerine tavır koydu. Şöyle ki... “Ben Beşiktaş’la ön protokol imzaladım. Vazgeçmem. Sözümden dönmem. Futbol hayatıma Beşiktaş'ta devam edeceğim” dedi. Durumu izah etti. Fenerbahçe’nin talebi gerçekleşmedi. Vida, Ocak ayında elinde bonservisiyle Beşiktaş’la sözleşme imzaladı.