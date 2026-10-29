Fenerbahçe'de Domenico Tedesco bombası! İkna çabaları sürüyor

Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Galatasaray’a deplasmanda 2-1 yenilen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Kartal, istifa talebini yönetime iletti ve yolların ayrılması kararı alındı. Teknik direktörlük koltuğu boşalırken, Başkan Vekili Barış Göktürk’ün Başkan Aziz Yıldırım’ı İtalya doğumlu Alman teknik adam Domenico Tedesco için ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

KARTAL DÖNEMİ SONA ERDİ

Derbi yenilgisiyle Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de eleştirilerin hedefindeki Kartal, Samandıra’da Aziz Yıldırım ve yönetimle yaptığı görüşmede görevi bırakmak istediğini söyledi. Kartal’ın toplantıda artık psikolojisinin kaldırmadığını ve kendisini motive edemediğini belirttiği öğrenildi. Fenerbahçe, ayrılığı KAP’a bildirerek Kartal’a emek ve bağlılığı için teşekkür etti. Yeni teknik direktör belirlenene kadar Dirk Kuyt, takımın teknik sorumlusu olarak görevlendirildi. Kartal, eylül ayının başında Roma beraberliğinin ardından da istifa etmiş, ancak Yıldırım’ın ısrarıyla görevine dönmüştü.

TEDESCO BOMBASI

İddiaya göre Göktürk, Aziz Yıldırım’ın Tedesco’yu yeniden Fenerbahçe’nin başına getirmesi için çaba gösteriyor. Göktürk, Ali Koç’un son döneminde Fenerbahçe Futbol A.Ş. yönetim kurulunda yer almıştı.

GÖKTÜRK’ÜN 3 GEREKÇESİ

Barış Göktürk’ün Tedesco’yu önerme nedenlerinin şunlar olduğu öne sürüldü: Tedesco’nun kadrodaki oyuncuların çoğunu yakından tanıması, geçen sezonun ikinci yarısında forvetsiz kalmasına rağmen takımı şampiyonluk yarışının son haftalarına taşıması ve taraftarın büyük bir bölümü tarafından sevilmesi.

GÖKTÜRK’ÜN ESKİ SÖZLERİ GÜNDEMDE

Göktürk’ün seçim öncesinde Tedesco’ya yönelik yaptığı açıklamalar bu iddiayla birlikte yeniden hatırlandı. Göktürk, Tedesco’yu herkesin sevdiğini ve kendisinin de sevdiğini ancak bir insanı sevmenin onu Fenerbahçe’nin teknik direktörü yapmaya yetmeyeceğini söylemişti. O dönem Tedesco’yu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak kapasitede görmediğini de ifade eden Göktürk’ün yaklaşımında, iddia doğruysa dikkat çekici bir değişim yaşanmış olacak.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Aston Villa’ya 6-0 yenilen ve derbiyi kaybeden Fenerbahçe’de gözler şimdi yönetimin atacağı adıma çevrildi. Tedesco iddiasıyla ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.