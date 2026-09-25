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Fenerbahçe'de Dorgeles Nene için sürpriz iddia!

Fenerbahçe'de forma rekabetinde geride kalan Dorgeles Nene'nin geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Malili futbolcunun daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği ve Fransa Ligue 1'den gelecek tekliflere sıcak baktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Dorgeles Nene için sürpriz iddia!
Burak Kavuncu
Dorgeles Nene

Dorgeles Nene

MLİ Mali
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Salzburg'dan 18 milyon euro karşılığında transfer ettiği Dorgeles Nene, bu sezon teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarında istediği yeri bulamadı. Henüz bir maça ilk 11'de başlayamayan 23 yaşındaki futbolcunun, ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalini değerlendirdiği iddia edildi.

NENE İLK 11'İ UNUTTU

Fenerbahçe de Dorgeles Nene için sürpriz iddia! 1

Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertli takımda 44 karşılaşmaya çıkan Dorgeles Nene, yeni sezonda forma rekabetinde geri planda kaldı.

Malili kanat oyuncusu, bu sezon görev aldığı 5 maçın tamamında sonradan oyuna dahil oldu. Toplam 101 dakika sahada kalan Nene, bu süre içerisinde gol veya asist üretemedi.

AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE

Fenerbahçe de Dorgeles Nene için sürpriz iddia! 2

Forma süresinin azalması nedeniyle mutsuz olduğu öne sürülen Nene'nin geleceğini yeniden değerlendirdiği belirtildi.

23 yaşındaki futbolcunun milli arayı kendisi açısından bir fırsat olarak gördüğü ve performansını yükselterek transfer piyasasında yeniden dikkat çekmeyi hedeflediği aktarıldı.

MİLLİ TAKIMDA VİTRİNE ÇIKACAK

Fenerbahçe de Dorgeles Nene için sürpriz iddia! 3

Nene'nin Mali Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Yeşil Burun Adaları ve Liberya ile oynayacağı maçlarda görev alması bekleniyor.

Genç futbolcunun bu karşılaşmalarda ortaya koyacağı performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini yeniden çekmek istediği ifade edildi.

FRANSA'YA TRANSFER OLABİLİR

Fenerbahçe de Dorgeles Nene için sürpriz iddia! 4

Dorgeles Nene için öne çıkan adresin Fransa olduğu kaydedildi.

Malili futbolcunun özellikle Ligue 1 ekipleri tarafından takip edildiği ve ocak ayındaki transfer döneminde bazı orta sıra kulüplerinin Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR

Fenerbahçe de Dorgeles Nene için sürpriz iddia! 5

Fenerbahçe'nin Nene ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihinde sona erecek.

Sarı-lacivertli formayla 44 resmi maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe Dorgeles Nene
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