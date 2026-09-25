Fenerbahçe'de Dorgeles Nene için sürpriz iddia!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Salzburg'dan 18 milyon euro karşılığında transfer ettiği Dorgeles Nene, bu sezon teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarında istediği yeri bulamadı. Henüz bir maça ilk 11'de başlayamayan 23 yaşındaki futbolcunun, ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalini değerlendirdiği iddia edildi.

NENE İLK 11'İ UNUTTU

Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertli takımda 44 karşılaşmaya çıkan Dorgeles Nene, yeni sezonda forma rekabetinde geri planda kaldı.

Malili kanat oyuncusu, bu sezon görev aldığı 5 maçın tamamında sonradan oyuna dahil oldu. Toplam 101 dakika sahada kalan Nene, bu süre içerisinde gol veya asist üretemedi.

AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE

Forma süresinin azalması nedeniyle mutsuz olduğu öne sürülen Nene'nin geleceğini yeniden değerlendirdiği belirtildi.

23 yaşındaki futbolcunun milli arayı kendisi açısından bir fırsat olarak gördüğü ve performansını yükselterek transfer piyasasında yeniden dikkat çekmeyi hedeflediği aktarıldı.

MİLLİ TAKIMDA VİTRİNE ÇIKACAK

Nene'nin Mali Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Yeşil Burun Adaları ve Liberya ile oynayacağı maçlarda görev alması bekleniyor.

Genç futbolcunun bu karşılaşmalarda ortaya koyacağı performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini yeniden çekmek istediği ifade edildi.

FRANSA'YA TRANSFER OLABİLİR

Dorgeles Nene için öne çıkan adresin Fransa olduğu kaydedildi.

Malili futbolcunun özellikle Ligue 1 ekipleri tarafından takip edildiği ve ocak ayındaki transfer döneminde bazı orta sıra kulüplerinin Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR

Fenerbahçe'nin Nene ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihinde sona erecek.

Sarı-lacivertli formayla 44 resmi maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.