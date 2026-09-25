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Milli maç için stadyuma akın eden binlerce vatandaş renkli görüntüler oluşturdu

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk maçında A Milli Futbol Takımı’nın, Kocaeli Stadyumu’nda Fransa ile karşı karşıya geleceği maça dakikalar kala, stadyum girişinde binlerce taraftar renkli görüntüler oluşturdu.

Milli maç için stadyuma akın eden binlerce vatandaş renkli görüntüler oluşturdu

Kocaeli Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak olan mücadele öncesinde hem Kocaeli’den hem de çevre illerden stadyuma akın eden futbolseverler, A Milli Futbol Takımı’na destek vermek için tribünlerdeki yerlerini aldı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri eşliğinde stadyuma giriş yapan takım otobüslerini coşkuyla karşılayan taraftarlar, dev maç öncesi heyecanlarını ve maça dair beklentilerini dile getirdi.

"BUGÜN 2-0’LIK NET GALİBİYETLE FRANSA’YI EZİP GEÇECEĞİMİZDEN ŞÜPHEMİZ YOKTUR"

Milli maç için stadyuma akın eden binlerce vatandaş renkli görüntüler oluşturdu 1

Türkiye’yi desteklemek için stadyuma gelen Çağlar Bilim, "Milli maçın Kocaeli’ye verilmesi burada yaşan halk olarak bizim için onur ve gurur verici bir durum. Bunun için TFF’ye teşekkür ederiz. Fransa gibi bir dünya devi var şehrimize geldi, onları misafir edeceğiz. Futbol her zaman kardeşliktir ama temennimiz ay yıldızlılarımızın kazanmasıdır. Şenol Güneş döneminde nasıl yaptıysak bu seferde öyle yapacağız inşallah. Ağabeylerimize ve kardeşlerimize güveniyoruz bugün 2-0’lık net galibiyetle Fransa’yı ezip geçeceğimizden şüphemiz yoktur" dedi.

"ONLARIN MBAPPE’Sİ VARSA BİZİM DE ARDA GÜLER’İMİZ VAR"

Milli maç için stadyuma akın eden binlerce vatandaş renkli görüntüler oluşturdu 2

Hayatında maça ilk defa gelen Ebubekir Sezgin, "İlk defa maça geliyorum içimde çok büyük bir heyecan var. Temennimiz kazanmak. Onların Mbappe’si varsa bizim de Arda Güler’imiz var. İnşallah ağabeylerim bizleri yanıltmaz ve kendi topraklarımızda Fransa’yı ezer geçeriz" diye konuştu.

"TÜM TÜRKİYE’Yİ KENETLENMEYE DAVET EDİYORUM"

Milli maç için stadyuma akın eden binlerce vatandaş renkli görüntüler oluşturdu 3

Maça İstanbul’dan gelen Eren Saraç, "İstanbul’dan işimi geride bırakarak geliyorum bu maça ve her maç böyle oluyor, canım feda olsun tabi. Sadece kenetlenmemiz lazım, dargınlıklar bitse daha iyi olur. Tüm Türkiye’yi kenetlenmeye davet ediyorum. Çocuklar sahada oynayacak bizlerde tribünde işin hakkını vereceğiz" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Türkiye
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