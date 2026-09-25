Beşiktaş EuroLeague'e mağlubiyetle başladı! Valencia son saniyelerde kazandı

Beşiktaş, 13 yıl sonra yeniden mücadele ettiği EuroLeague'deki ilk maçında sahasında Valencia Basket ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, son ana kadar başa baş giden mücadelede rakibine 96-94 yenilerek Avrupa macerasına mağlubiyetle başladı.

BEŞİKTAŞ İLK ÇEYREĞİ GERİDE TAMAMLADI

Karşılaşmanın ilk periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Valencia Basket, ilk 10 dakikayı 28-27 önde tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREKTE FARK 3 SAYI

İkinci periyotta da iki takım arasındaki mücadele devam etti. Valencia, soyunma odasına 54-51'lik üstünlükle girdi.

VALENCIA ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARKI AÇTI

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde konuk ekip üstünlüğünü artırdı. Valencia Basket, son periyoda 81-71 önde girerek Beşiktaş karşısında 10 sayılık avantaj yakaladı.

BEŞİKTAŞ GERİ DÖNDÜ AMA YETMEDİ

Son çeyrekte farkı kapatmak için büyük bir mücadele ortaya koyan Beşiktaş, Valencia'nın üstünlüğünü sarsmayı başardı.

Siyah-beyazlılar son bölümde farkı eritmesine rağmen skoru lehine çeviremedi ve parkeden 96-94 mağlup ayrıldı.

13 YIL SONRA EUROLEGUE'DE İLK MAÇ

Beşiktaş, 13 yıl aradan sonra yeniden yer aldığı EuroLeague'deki ilk karşılaşmasında sahasında Valencia Basket'i ağırladı.

Siyah-beyazlı takım, dönüş yaptığı organizasyona mağlubiyetle başlarken gözünü ikinci hafta mücadelesine çevirdi.

SIRADAKİ RAKİP MACCABI TEL AVIV

Beşiktaş'ın EuroLeague'deki bir sonraki karşılaşmasında rakibi Maccabi Tel Aviv olacak.

Siyah-beyazlı ekip, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda galibiyet arayacak.