SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Ederson'dan sürpriz karar! Taraftarla bozuşmuştu

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon taraftarların hedef tahtasına oturttuğu ve ayrılık hazırlıkları yapan Brezilyalı eldiven Ederson'dan flaş karar! Aziz Yıldırım'ın gelişiyle tecrübeli kalecinin planları tamamen değişti...

Fenerbahçe'de Ederson'dan sürpriz karar! Taraftarla bozuşmuştu
Emre Şen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sergilediği inişli çıkışlı performansla beklentilerin altında kalan ve eleştiri oklarının hedefi olan Ederson, Fenerbahçe kariyerinde kritik bir dönemece girdi. Taraftarla arasındaki bağların kopma noktasına geldiği konuşulan Brezilyalı yıldızın geleceği netleşmeye başlıyor.

TARAFTARLA ARASI AÇILMIŞTI

Fenerbahçe de Ederson dan sürpriz karar! Taraftarla bozuşmuştu 1

Büyük umutlarla koruduğu kalesinde yediği hatalı goller sonrası tribünlerin tepkisini çeken tecrübeli eldivenin, yaşanan baskı sebebiyle takımdan ayrılmak istediği ve menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdiği iddia ediliyordu. Ancak Kadıköy'de yaşanan yönetim değişikliği, rüzgarı tersine çevirdi.

AZİZ YILDIRIM GELDİ, BAVULLAR GERİ AÇILDI

Fenerbahçe de Ederson dan sürpriz karar! Taraftarla bozuşmuştu 2

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması, Ederson'un kariyer planlamasında domino etkisi yarattı. Brezilyalı file bekçisinin, Aziz Yıldırım yönetimindeki kulübün yeni vizyonunu, şampiyonluk hedeflerini ve kurulacak iddialı kadroyu görmek istediği için ayrılık kararını resmi olarak askıya aldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin cephesinden de benzer bir olumlu yaklaşım geldiği aktarıldı. Yeni idarecilerin, tecrübeli kaleciyi elden çıkarmak yerine psikolojik olarak toparlayıp ondan maksimum verim almayı hedeflediği ve Ederson'u takımda tutmanın ilk planlar arasında olduğu öğrenildi.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mauro Icardi bu yüzden Galatasaray'ın teklifine cevap vermiyormuş!Mauro Icardi bu yüzden Galatasaray'ın teklifine cevap vermiyormuş!
Türkiye-Avustralya maçı için geri sayım! İşte dev ekran noktalarıTürkiye-Avustralya maçı için geri sayım! İşte dev ekran noktaları
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Ederson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon!

MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon!

Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

ABD sürprize izin vermedi! Paraguay'ı farklı geçti

ABD sürprize izin vermedi! Paraguay'ı farklı geçti

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.