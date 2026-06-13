Fenerbahçe'de Ederson'dan sürpriz karar! Taraftarla bozuşmuştu

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sergilediği inişli çıkışlı performansla beklentilerin altında kalan ve eleştiri oklarının hedefi olan Ederson, Fenerbahçe kariyerinde kritik bir dönemece girdi. Taraftarla arasındaki bağların kopma noktasına geldiği konuşulan Brezilyalı yıldızın geleceği netleşmeye başlıyor.

TARAFTARLA ARASI AÇILMIŞTI

Büyük umutlarla koruduğu kalesinde yediği hatalı goller sonrası tribünlerin tepkisini çeken tecrübeli eldivenin, yaşanan baskı sebebiyle takımdan ayrılmak istediği ve menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdiği iddia ediliyordu. Ancak Kadıköy'de yaşanan yönetim değişikliği, rüzgarı tersine çevirdi.

AZİZ YILDIRIM GELDİ, BAVULLAR GERİ AÇILDI

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması, Ederson'un kariyer planlamasında domino etkisi yarattı. Brezilyalı file bekçisinin, Aziz Yıldırım yönetimindeki kulübün yeni vizyonunu, şampiyonluk hedeflerini ve kurulacak iddialı kadroyu görmek istediği için ayrılık kararını resmi olarak askıya aldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin cephesinden de benzer bir olumlu yaklaşım geldiği aktarıldı. Yeni idarecilerin, tecrübeli kaleciyi elden çıkarmak yerine psikolojik olarak toparlayıp ondan maksimum verim almayı hedeflediği ve Ederson'u takımda tutmanın ilk planlar arasında olduğu öğrenildi.