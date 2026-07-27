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Beşiktaş'ta Önder Özen'den Vlahovic için transfer açıklaması geldi!

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Dusan Vlahovic transferiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Siyah-beyazlı yönetici, Sırp golcüyle resmi bir görüşme yapılmadığını ancak oyuncunun durumunun yakından takip edildiğini söyledi.

Beşiktaş'ta Önder Özen'den Vlahovic için transfer açıklaması geldi!
Burak Kavuncu

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün resmi bir temas kurmadığını belirten Özen, oyuncunun geleceğinin Avrupa'daki santrfor transferlerine göre şekilleneceğini ifade etti.

"RESMİ GÖRÜŞME OLMADI"

Beşiktaş ta Önder Özen den Vlahovic için transfer açıklaması geldi! 1

Vlahovic'le resmi bir temaslarının bulunmadığını söyleyen Önder Özen, "Dusan Vlahovic ile bir görüşmemiz olmadı ancak durumunu yakından takip ettik. Hocamızın kendisiyle bir görüşmesi oldu. Vlahovic, Vincenzo Italiano'ya Beşiktaş'a imza atması nedeniyle başarılar diledi. Resmi kanaldan bir görüşmemiz yok çünkü oyuncunun beklentilerini biliyoruz." dedi.

"ÖNCELİĞİ BÜYÜK LİGLER VE YÜKSEK KONTRAT"

Beşiktaş ta Önder Özen den Vlahovic için transfer açıklaması geldi! 2

Özen, yıldız golcünün transfer planına da değinerek, "Vlahovic'in önünde iki seçenek görünüyor. Ya Avrupa'nın büyük liglerinde oynamak ya da çok yüksek kontratlara imza atmak. Büyük kulüplerin santrfor hamlelerini bekliyor. O piyasanın tavanı oluştuktan sonra menajeriyle birlikte kararını verecektir." ifadelerini kullandı.

İTALIANO DETAYI

Beşiktaş ta Önder Özen den Vlahovic için transfer açıklaması geldi! 3

Sırp golcünün kariyerindeki en başarılı dönemini Vincenzo Italiano ile geçirdiğini hatırlatan Özen, "Hocamız zaman zaman kendisiyle görüşüyor. Aralarında karşılıklı büyük bir saygı var. Yeniden birlikte çalışma isteği olabilir. Ancak futbolcular için öncelik teknik direktör değil, kontrat ve kariyer planlamasıdır." diye konuştu.

"FIRSAT OLURSA MASAYA OTURURUZ"

Beşiktaş ta Önder Özen den Vlahovic için transfer açıklaması geldi! 4

Beşiktaş cephesinin kapıyı tamamen kapatmadığını vurgulayan Özen, "Vlahovic serbest bir oyuncu. Eğer şartlar oluşur ve bir fırsat doğarsa kulüp olarak bu transferi değerlendirmek isteriz. Ancak şu an için oyuncunun önceliği Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden üst düzey bir takım ve büyük ölçekli bir sözleşme." sözleriyle transfer ihtimaline açık kapı bıraktı.

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Juventus beşiktaş Önder Özen
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