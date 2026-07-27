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Önder Özen'den Salah açıklaması! "Beşiktaş şimdilik masadan kalktı"

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'den Salah açıklaması geldi. Özen, "Beşiktaş, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı!" dedi.

Önder Özen'den Salah açıklaması! "Beşiktaş şimdilik masadan kalktı"
Recep Demircan

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlıların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Transfer gündemini günlerdir meşgul eden Salah konusuna da açıklık getirildi. Özen, Beşiktaş'ın şimdilik masadan kalktığını açıkladı.

Önder Özen den Salah açıklaması! "Beşiktaş şimdilik masadan kalktı" 1

Özen'in açıklamasından satır başları:

SALAH HAKKINDA

"Bir süredir Muhammed Salah ile ilgili kalabalık bir gündem oluştu. Konu her yönüyle çok fazla speküle edildi. Onunla ilgili açıklığa kavuşturmak istediğimiz konular var.Salah gibi dünyanın en önemli oyuncuları arasında gösterilen bir dünya yıldızıyla temasa geçtik. Finansal açıdan ürünleştirme potansiyeli ile ilgili bir çalışma yürüttük ve kulübümüze cazip geldi ve görüşmeler başladı.

Önder Özen den Salah açıklaması! "Beşiktaş şimdilik masadan kalktı" 2

Futbol takımlarının normalde bir sezona hazırlanırken teknik anlamda bir takım planlaması olur. Biz bu planlamayı göreve başladığımızdan itibaren yaptık. İlk hamlemiz Vincenzo Italiano'ydu. 6 Haziran'daki imza töreninden 20 dakika sonra Alexander Nübel ile görüşmelere başladık. Biz transfer bölümünü 3'e böldük. Birinci bölümde tamamen eksikleri gidermeye odaklandık. İlk aşamayı tamamladık. İkinci aşamada, güçlendirebildiğimiz kadar kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Ayın 15'ine kadar kendimize hedef belirledik. Son aşamamız 4 Eylül'e kadar, fırsat transferi değerlendireceğiz.

Önder Özen den Salah açıklaması! "Beşiktaş şimdilik masadan kalktı" 3

"ŞİMDİLİK MASADAN KALKTIK"

Salah'la temasa geçtik. Bu aynı zamanda bir finansman modeli içeriyordu. Salah küresel bir yıldız, saygın bir sporcu. Görüşmelerin finansal bölümüne girilmediği yerde 3 kez Salah ile görüştük. Buraya kadar her şey akıcıydı. Finansal taraf başladığında, ilk günkü akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşladı. Hem bilgi akışı hem de finansal tarafı çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Salah gibi saygın bir sporcunun bundan haberi olmadığını varsayabilirim. Beşiktaş, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı!"

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Anahtar Kelimeler:
Muhammed Salah beşiktaş Önder Özen
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