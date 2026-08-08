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Fenerbahçe'de Ederson için karar verildi! Formayı da kaptırmıştı

Fenerbahçe'de takımdan ayrılma ihtimali gündemde olan Ederson'un yerine alternatif kaleci arayışları başladı. Sarı-lacivertlilerin, Napoli'nin Sırp file bekçisi Vanja Milinkovic-Savic için şartları sorduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de Ederson için karar verildi! Formayı da kaptırmıştı
Emre Şen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de yıllık 11 milyon Euro kazanan Brezilyalı kaleci Ederson'un geleceğiyle ilgili hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından ayrılığa açık kapı bırakan tecrübeli eldivenin durumu yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti.

FORMAYI MERT GÜNOK'A KAPTIRDI

Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında formasını Mert Günok'a kaptıran Ederson'a iki önemli kulüpten teklif geldiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine sarı-lacivertli yönetim kaleci pozisyonu için B planını hazırladı.

ALTERNATİF İSİM: VANJA MILINKOVIC-SAVIC

İtalyan gazeteci Nicola Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Ederson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşı Napoli forması giyen Sırp kaleci Vanja Milinkovic-Savic'i listesine ekledi.

Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli Sırp file bekçisinin transfer koşullarını öğrenmek amacıyla İtalyan ekibi Napoli ile temas kurarak bilgi aldığı ifade edildi. Ederson'un geleceğiyle ilgili verilecek nihai kararın ardından Fenerbahçe'nin kaleci transferindeki yol haritası netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Ederson
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