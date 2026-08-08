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Fenerbahçe, Lukaku transferini bitiriyor! Defansların korkulu rüyası olacak

Fenerbahçe, Napoli'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. İtalyan basını transferin detaylarını ve bonservis pazarlıklarını duyururken, süreci bizzat Başkan Aziz Yıldırım'ın yürüttüğü ifade edildi.

Fenerbahçe, Lukaku transferini bitiriyor! Defansların korkulu rüyası olacak
Emre Şen
Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Napoli
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Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Napoli'nin dünyaca ünlü golcüsü Romelu Lukaku transferinde vites yükseltti. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Belçikalı santrforu kadrosuna katmaya oldukça yakın olduğunu duyurdu.

BONSERVİS PAZARLIĞINDA CHELSEA ENGELİ

Fenerbahçe, Lukaku transferini bitiriyor! Defansların korkulu rüyası olacak 1

İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Romelu Lukaku için 6-7 milyon Euro bandında bir teklif hazırlığında. Ancak transferdeki en büyük engel oyuncunun eski kulübü Chelsea olarak öne çıkıyor.

Napoli, yapılan anlaşma gereği Lukaku'nun satışından elde edeceği gelirin %40'ını Chelsea'ye devredecek. Bu sebeple İtalyan kulübü transfer bedelinin en az 10-12 milyon Euro seviyesine ulaşmasını hedefliyor ve bu konudaki beklentisini koruyor.

AVUKATIYLA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe, Lukaku transferini bitiriyor! Defansların korkulu rüyası olacak 2

TRT Spor'un aktardığı habere göre sarı-lacivertli yönetim, Belçikalı yıldızın avukatı Sebastian Ledure ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Ledure'nin, Fenerbahçeli yetkililere Napoli'nin bonservis konusunda kriz çıkarmayacağını ilettiği belirtildi.

İTALYAN BASININDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe, Lukaku transferini bitiriyor! Defansların korkulu rüyası olacak 3

Transfer sürecine dair İtalya'nın önde gelen gazetecilerinden de art arda kritik açıklamalar geldi:

Di Marzio: Romelu Lukaku'nun Türkiye'ye gelme seçeneğine gayet sıcak baktığını aktardı.

Fabrizio Romano: Transfer operasyonunu bizzat Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yürüttüğünü bildirdi.

Alfredo Pedulla: Görüşmeleri doğrularken, Napoli'nin Lukaku ile yolları ayırdıktan hemen sonra Gabriel Jesus'u kadrosuna katmak istediğini ifade etti.

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