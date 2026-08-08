Trabzonspor, Salah transferi sonrası rekor kırdı!

Dünya yıldızı Mohamed Salah’ın kadroya katılmasıyla büyük heyecan yaşayan bordo mavili taraftarlar, 2026-2027 sezonu öncesinde kombine satışlarına yoğun ilgi gösterdi. Trabzonspor Kulübü, satışların 18 bine ulaştığını ve kulüp tarihinin kombine satış rekorunun kırıldığını duyurdu.

YENİ HEDEF 25 BİN KOMBİNE

Bordo mavili kulüp, tarihi rekorun ardından yeni hedefini de 25 bin kombine olarak açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı rekorlar sadece rakamlardan ibaret değildir… Bazı rekorlar; bir şehrin inancını, aidiyetini ve tek yürek olmuş bir camianın gücünü anlatır. Bugün o rekorun adı: 18.000. 2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18.000 sayısına ulaşarak kulüp tarihimizin tüm zamanlardaki en yüksek kombine satış rekorunu kırdık. Bu rekor; doğru planlamanın, ortak aklın, sabrın ve aynı hedefe inanan yüreklerin eseridir. Çünkü Trabzonspor; hiçbir zaman ulaştığı zirveyle yetinen bir kulüp olmadı. Bizim hikayemiz; her zaman kendi sınırlarını aşanların hikayesi oldu. Bugün kırdığımız rekorun gururunu yaşarken, aynı anda yeni hedefimizi de ilan ediyoruz. 25.000 kombine! Çünkü bu şehir; hiçbir zaman zirveyle yetinmedi. Bu arma, her zaferin ertesi günü gözünü yeni bir zafere dikti. Bu tarihi başarıya imza atan, bu büyük yürüyüşün bir parçası olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz.”