Fenerbahçe'de Ederson krizi! İhanet iddiası ve yeni adresi

Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe’de sular durulmuyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından, şimdi de kaleci Ederson hakkında ortaya atılan şok iddialar gündeme bomba gibi düştü. Brezilyalı eldivenin derbideki hareketlerinin "bilinçli bir ayrılık stratejisi" olduğu öne sürülürken, yeni adresi için de ilk bilgiler sızdı.

FENERBAHÇE’DE EDERSON İÇİN FLAŞ İDDİA! "KENDİNİ BİLEREK ATTIRDI!"

VOLE yorumcusu Serkan Akkoyun, Ederson’un derbi performansının ardındaki sır perdesini araladı. Akkoyun, oyuncunun Rizespor maçının ardından menajerine "Bana kulüp bul" talimatı verdiğini iddia ederek şunları söyledi:

"Ederson, Rize maçından sonra menajerini çağırdı ve 'Bana kulüp bul' dedi. Bunu haber olarak söyleyeyim.

Şimdi bu bilgi üzerine şu yaptığı hareketler normal mi? Kendisini resmen attırmaya çalıştı. Yani bu bir kere iş ahlakına da sığmaz. Ederson seviyesinde biri bunu yapınca insan şoka giriyor ama bu ülkede, Fenerbahçe'de Mourinho'yu da gördük. Benzer hareketler bunlar. Burayı üstten küçümsemeler, küçümsemeler... Yani zorla kendini ilk yarı attırmaya çalıştı.

Nene’nin pozisyonuydu yanlış hatırlamıyorsam, penaltı pozisyonunda... Orada atamadı hakem. Döndü diğer penaltı pozisyonunda zorla attırdı. Attırdıktan sonra kendi işini garantiye almak için gitti VAR monitörünü yumrukladı. Yani cezası artsın ki sezonu tamamen kapatsın, bir an önce ayrılsın.

O da yetmemiş olacak ki açıklama yapmış. Açıklamasında da resmen şey diyor: 'VAR kabinine doğru kaçınılması gereken sert bir harekette bulundum.' Hani görmediyseniz, rapora yazmadıysanız bunu da kabul ediyorum, onu da yazın ki hani bana 3 ila 5 maç arası bir ceza gelsin, sezonu kapatayım'dan başka bir yorum değil bu."

"YENİ ADRESİ SUUDİ ARABİSTAN"

Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Ederson’un geleceğiyle ilgili net bir bilgi paylaştı. Not tv ekranlarında konuşan Sabuncuoğlu, tecrübeli kalecinin sezon sonunda sarı-lacivertli formaya veda edeceğini belirterek, "Gideceği yeri %90 teyit ettirdim. Suudi Arabistan’dan kendisini isteyen çok ciddi kulüpler var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Transfer Feed'in haberine göre Fenerbahçe'de krizin odağındaki isim olan Ederson için transfer kulisleri iyice hareketlenirken, tecrübeli eldiveni mevcut yüksek maliyetinden vazgeçmeye ikna edebilecek tek gücün Suudi Arabistan olduğu öne sürüldü. Brezilyalı kalecinin sarı-lacivertli kulüple olan bağlarını koparma noktasına gelmesini fırsat bilen dünya devi Al Hilal'in devreye girdiği ve astronomik bir teklifle transferi bitirmeye hazırlandığı aktarıldı.

YÖNETİMDEN İLK HAMLE: PARA CEZASI

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, derbideki sorumsuz davranışları nedeniyle Ederson’a ağır bir para cezası kesti. Oyuncunun kadro dışı kalıp kalmayacağı henüz netleşmese de, disiplinsiz hareketlerine taviz verilmeyeceği mesajı net bir şekilde iletildi.