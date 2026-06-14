Arda Güler'in maç sonundaki hali sosyal medyada gündem oldu!

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğumuz karşılaşmanın son anlarında sinirler adeta koptu. Maç boyunca takımını ateşlemeye çalışan genç süperstarımız Arda Güler, bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde büyük bir öfke patlaması yaşadı.

SON DÜDÜKLE GELEN SERT FAUL ÇILDIRTTI

Karşılaşmanın son saniyelerinde topla buluşan ve atağa kalkmaya hazırlanan 21 yaşındaki milli yıldızımız, Avustralyalı oyuncunun son derece sert müdahalesiyle darbe aldı. Bu faulün hemen ardından maçın hakeminin bitiş düdüğünü çalması, yenilginin verdiği stres ve üzüntüyle birleşince Arda Güler'in tepkisi çok sert oldu.

TAKIM ARKADAŞLARI ZOR SAKİNLEŞTİRDİ

Faulü yapan rakip oyuncuların yanı sıra maçın hakemine doğru şiddetli bir şekilde itirazlarda bulunan Arda'nın o gergin anları ekran başındaki milyonları da endişelendirdi. Saha içinin bir anda karıştığı o anlarda araya giren isimler tecrübeli milli futbolcularımız oldu. Takım arkadaşları, hakeme yönelik öfkesi dinmeyen genç yıldızı sarılarak ve bölgeden uzaklaştırarak güçlükle sakinleştirirken, olası bir kart veya disiplin cezasının da önüne geçilmiş oldu.