Fenerbahçe'de Ederson krizi! Suudi devleri bile indirim istedi

Fenerbahçe'nin satış listesindeki Ederson'a Al-Hilal ve Al-Nassr talip oldu! 11 milyon euroluk maaşta indirim isteyen Suudiler, Mendes'in hamlesini bekliyor.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması tüm hızıyla sürerken, takımdan ayrılması beklenen Brezilyalı file bekçisi Ederson için Suudi Arabistan devleri sıraya girdi. Ancak transferin önündeki en büyük engel, yıldız kalecinin yüksek maliyeti oldu.

EDERSON İÇİN SUUDİ ARABİSTAN SESLERİ! AL-HILAL VE AL-NASSR KAPIDA AMA ŞARTLARI VAR!

Fenerbahçe’nin yollarını ayırmayı planladığı Ederson için Al-Hilal ve Al-Nassr resmi temaslara başladı. İki kulüp de Brezilyalı eldivenin 11 milyon euroluk maaşını "astronomik" bularak indirim talebinde bulundu. Jorge Mendes, transfer dosyasını Fenerbahçe'nin yeni yönetimine sunmaya hazırlanıyor.

11 MİLYON EUROLUK MAAŞ ENGEL OLDU

Sarı-lacivertlilerin satış listesine koyduğu tecrübeli eldivene, Orta Doğu’nun iki devi Al-Hilal ve Al-Nassr talip oldu. Ancak Suudi ekipleri, Ederson’un yıllık 11 milyon euro olan mevcut kazancını oldukça yüksek buldu. Transferin gerçekleşebilmesi için her iki kulüp de Brezilyalı oyuncudan maaşında ciddi bir indirime gitmesini talep etti.

JORGE MENDES DEVREDE: YOL HARİTASI SEÇİM SONRASI NETLEŞECEK

Ederson'un dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes, kulüplerden gelen teklifleri ve şartları masaya yatırdı. Mendes'in, sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran’da yapılacak olan kongrenin ardından seçilecek yeni yönetime bu teklifleri sunacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin yeni başkanı ve yönetimi, Mendes ile yapılacak görüşmenin ardından Ederson’un satışı için nihai yol haritasını belirleyecek.

FENERBAHÇE KASAYI DOLDURMAYI HEDEFLİYOR

Fenerbahçe yönetimi, Ederson’un satışından gelecek bonservis geliriyle transfer bütçesini rahatlatmayı hedefliyor. Oyuncunun Suudi Arabistan’a gitmeye sıcak bakıp bakmayacağı ve Mendes’in yürüteceği pazarlıklar, bu yaz transfer döneminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday.

