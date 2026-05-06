Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi! Tepkiler sonrası istifa etti! Serdal Adalı araya girdi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi! Konyaspor maçı sonrası istifa kararı alan Yalçın'ı Başkan Serdal Adalı vazgeçirdi. "Taraftar istiyorsa giderim" diyen Yalçın'dan olay sözler!

Burak Kavuncu

Beşiktaş’ta Konyaspor mağlubiyeti sonrası başlayan deprem, soyunma odasında zirve yaptı. Kupadan elenmenin faturasını kendisine kesen Sergen Yalçın, taraftarın istifa tezahüratları üzerine görevi bırakma kararı alırken, siyah-beyazlı yönetim son anda devreye girdi.

Kupaya veda sonrası Beşiktaş Park’ta tansiyon durulmuyor. "Burası Anadolu takımı değil" diyerek kadro yetersizliğine sitem eden Sergen Yalçın, soyunma odasında istifasını sundu. Gazeteci Sercan Dikme'nin haberine göre; Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, tecrübeli hocayı zorlukla ikna ederek karardan vazgeçirdi.

SOYUNMA ODASINDA İSTİFA KARARI

Tribünlerden yükselen "Sergen istifa" sesleri ve kendisine fırlatılan maddeler sonrası duygusal bir kırılma yaşayan Yalçın, maçın ardından soyunma odasında yardımcıları ve yönetimle bir araya gelerek ayrılmak istediğini söyledi. Ancak Başkan Serdal Adalı ve yöneticilerin araya girerek, "Bu süreçte takımı bırakmak doğru olmaz, birlikte aşacağız" telkinleriyle tecrübeli hocayı kararından döndürdüğü öğrenildi.

"BURASI BEŞİKTAŞ, ANADOLU TAKIMI DEĞİL"

Maçın ardından konuşan Sergen Yalçın, "Oyunda bir gerileme olmuş olabilir. Kadro derinliğimiz çok fazla yok. Aynı oyuncularla oynuyoruz sürekli. Gaziantep maçında rotasyon yaptık, tepki aldık, niye rotasyon diye. Maalesef çok fazla eleştiri var. Ben en doğru şekilde işimi yapmaya çalışıyorum. Takımı hazırlıyorum, transferle uğraşıyoruz. Beşiktaş devre arasında ciddi değişim yaşadı. Tarihte böyle değişim yaşanmamıştır. Maddi ve manevi olarak doğru değişim oldu. Biraz acılı geçecek sezon, kolay bir sezon geçirmeyeceğiz. Hedef koymamız biraz zor. Zamanla işlerin düzeleceği konusunda...

İşler düzeldi zamanla. Devre arasında iyi oyuncular aldık, ciddi katkılar sağladılar. Takımı toparladık, iyi oyunlar oynadık, sonuçlar geldi. Hedefin uzağında kaldık ama bu normal. En başında hedefin yakınında olmayacağımızı, işlerin kolay olmayacağını söylemiştim. Taraftarımız da doğal olarak kısa metraj başarı istiyor. Kısa metraj başarı kolay değil. Burası Anadolu takımı değil, Beşiktaş. Büyük camia, hedefi kupa kazanmak, şampiyon olmak. Oralara oynayan bir camia ama bu sene öyle bir pozisyonumuz yok, oraya oynayacak bir kadromuz yoktu. Bazen bazı mesajlar veriyorum anlamanız lazım, zaman lazım ne demek. Anlamanız lazım. Sıkıntılı kadromuz var, derinliğimiz yok, değişmesi gerek bazı şeylerin mesajını verdim ama ne kadar geçiyorsa artık. Bazen geçmiyor işte. Eleştiri, tepki oluyor. Taraftar da haklı. Onlar da takımın başarılı olmasını istiyor. Bu doğal bir şey. Onlar da haklılar, saygımız sonsuz. Protesto edebilirler, bunda sorun yok. Onlara bir seslenişimiz yok. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu işin nasıl olması gerektiğini biliyoruz. Bu sene bunların olması zordu. Bunu da söylemiştim."

"TARAFTAR İSTİYORSA BIRAKIRIM, ŞÜPHELERİ OLMASIN"

Yalçın, taraftarın tepkisine saygı duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Taraftar istifa diye bağırabilir. En doğal hakları onların. Başarısızlıkta sorumluluğu benim almam, yönetimin alması çok normal. Önümüzde 2 maç daha var. Bırakıp gitmek doğru olmaz iki maç kala takımı. 2 haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak. Bu süre zarfında bazı değerlendirmeler yapacağız. Taraftarımız bırakmamı istiyorsa bırakırız. Onda bir sorun yok. Hiç ondan yana bir şüpheleri olmasın."

"İLK DEFA ELENMİYORUZ, ŞAMPİYONLUK MAÇI DA DEĞİL"

Elenmenin büyütülmemesi gerektiğini savunan teknik adam, "Türkiye Kupası'ndan elendik, ilk defa elenmiyoruz. Bu şampiyonluk maçı da değildi. Bu tür sonuçlar doğal karşılanmalı futbolda ama maalesef bizde doğal karşılanmıyor. Üzülüyoruz. Taraftarın tepkisi de normal karşılıyorum. Taraftar kupa kazanmak istiyor. Her zaman istediğimiz şeyleri başaramıyoruz hayatta." diyerek tepkilerin dozuna sitem etti.

