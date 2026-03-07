Fenerbahçe'de Ederson ve Marco Asensio endişesi!

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu devam ediyor. Edson Alvarez, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca ve Nelson Semedo'nun uzun süreli sakatlıkları teknik heyeti zor durumda bırakırken, bu isimlere kupadaki Gaziantep FK maçı öncesinde Ederson ile Marco Asensio da eklenmişti.

Teknik sorumlu Zeki Murat Göle, iki yıldızın ağrıları nedeniyle kadroda olmadığını bildirmiş ve Samsunspor maçını işaret ederek, "Bir sonraki maçta da durumları şüpheli" açıklamasını yapmıştı. İki yıldızın bugün kontrolleri yapılacak ve ağrı eşiklerine bakılacak.

ONAY ÇIKARSA FORMA GİYECEKLER!

Eğer sağlık ekibinden onay çıkarsa Ederson ve Asensio, Samsunspor mücadelesinde forma giyecek. Aksi durumda iki yıldız da yarınki zorlu randevuda takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

6 MAÇ KAÇIRDILAR

Ederson, bu sezon sakatlık nedeniyle toplamda 4, Marco Asensio ise 2 maçta forma giyemedi. Fenerbahçe iki yıldızının oynamadığı bu 6 karşılaşmadan 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.