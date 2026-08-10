Fenerbahçe’de Ederson ve Musaba, Sturm Graz maçında görev alamayacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanşında TSİ 21.30’da Sturm Graz’ın konuğu olacak. Sarı-lacivertli ekip, Graz deplasmanına iki oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkacak. Fenerbahçe’de ağrıları bulunan Anthony Musaba’nın yanı sıra, Brezilyalı file bekçisi Ederson viral enfeksiyon nedeniyle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmeyecek.
Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz sezon LaLiga ekibi Real Betis’e kiraladığı Sofyan Amrabat, İstanbul’a geldi. Bugün sağlık kontrollerinden geçecek tecrübeli orta saha oyuncusu Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalara başlayacak.
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