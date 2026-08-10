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Fenerbahçe’de Ederson ve Musaba, Sturm Graz maçında görev alamayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanşında yarın deplasmanda Sturm Graz’ın konuğu olacak Fenerbahçe’de Brezilyalı file bekçisi Ederson, viral enfeksiyon, Anthony Musaba ise ağrıları nedeniyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’de Ederson ve Musaba, Sturm Graz maçında görev alamayacak
Emre Şen

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanşında TSİ 21.30’da Sturm Graz’ın konuğu olacak. Sarı-lacivertli ekip, Graz deplasmanına iki oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkacak. Fenerbahçe’de ağrıları bulunan Anthony Musaba’nın yanı sıra, Brezilyalı file bekçisi Ederson viral enfeksiyon nedeniyle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmeyecek.

AMRABAT, İSTANBUL’A GELDİ

Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz sezon LaLiga ekibi Real Betis’e kiraladığı Sofyan Amrabat, İstanbul’a geldi. Bugün sağlık kontrollerinden geçecek tecrübeli orta saha oyuncusu Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalara başlayacak.

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fenerbahçe şampiyonlar ligi
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