SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'a Kevin De Bruyne teklifi! Yönetimin kararı belli oldu

Yaz transfer döneminde 10 numara pozisyonuna kaliteli bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray'a, menajerler aracılığıyla dünyaca ünlü yıldız Kevin De Bruyne önerildi. Sarı-kırmızılı yönetim, 35 yaşındaki Belçikalı oyuncu için kararını verdi.

Galatasaray'a Kevin De Bruyne teklifi! Yönetimin kararı belli oldu
Emre Şen
Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Napoli
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon öncesi transferde şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan ve görece sessiz bir dönem geçiren Galatasaray, ligin başlamasına çok az bir süre kala taarruza kalktı. Sarı-kırmızılı yönetimin, özellikle forvet arkası pozisyonuna tartışılmaz bir isim katmak için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

MENAJERLERDEN KEVIN DE BRUYNE SÜRPRİZİ

Bu doğrultuda 10 numara arayışlarını sürdüren ve birçok yıldızla temas halinde olan Cimbom'un gündemine flaş bir isim geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Manchester City kariyerini noktaladıktan sonra İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin yolunu tutan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübe teklif edildi.

GALATASARAY'DAN TRANSFERE VETO

Galatasaray yönetimi, yapılan bu sürpriz öneriyi masaya yatırdı. Ancak kariyeri tartışılmaz olsa da performansı düşüşe geçen 35 yaşındaki tecrübeli on numaranın transferine olumsuz yanıt verildiği ve bu ihtimalin rafa kaldırıldığı öğrenildi.

GEÇEN SEZONKİ NAPOLİ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon İtalyan ekibi Napoli formasıyla tüm kulvarlarda toplam 21 resmi maça çıkan Kevin De Bruyne, yaşadığı form düşüklüğünün de etkisiyle takımına yalnızca 5 gol ve 4 asistlik bir skor katkısı sağlayabildi.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den! Hull City aldı...Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den! Hull City aldı...
Süper Lig ekibi futbolcusunu kaybetti! Tribünler Müge Anlı'ya seslendi: Onu bulSüper Lig ekibi futbolcusunu kaybetti! Tribünler Müge Anlı'ya seslendi: Onu bul
Anahtar Kelimeler:
Kevin De Bruyne galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün: İki partinin kararı belli oldu

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün: İki partinin kararı belli oldu

Çete liderinin annesi için çelenk yağdı! Lakaplar dikkat çekti

Çete liderinin annesi için çelenk yağdı! Lakaplar dikkat çekti

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Araç sahipleri dikkat! Ödemeyi unutan trafiğe çıkamayacak

Araç sahipleri dikkat! Ödemeyi unutan trafiğe çıkamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.