Galatasaray'a Kevin De Bruyne teklifi! Yönetimin kararı belli oldu

Yeni sezon öncesi transferde şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan ve görece sessiz bir dönem geçiren Galatasaray, ligin başlamasına çok az bir süre kala taarruza kalktı. Sarı-kırmızılı yönetimin, özellikle forvet arkası pozisyonuna tartışılmaz bir isim katmak için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

MENAJERLERDEN KEVIN DE BRUYNE SÜRPRİZİ

Bu doğrultuda 10 numara arayışlarını sürdüren ve birçok yıldızla temas halinde olan Cimbom'un gündemine flaş bir isim geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Manchester City kariyerini noktaladıktan sonra İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin yolunu tutan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübe teklif edildi.

GALATASARAY'DAN TRANSFERE VETO

Galatasaray yönetimi, yapılan bu sürpriz öneriyi masaya yatırdı. Ancak kariyeri tartışılmaz olsa da performansı düşüşe geçen 35 yaşındaki tecrübeli on numaranın transferine olumsuz yanıt verildiği ve bu ihtimalin rafa kaldırıldığı öğrenildi.

GEÇEN SEZONKİ NAPOLİ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon İtalyan ekibi Napoli formasıyla tüm kulvarlarda toplam 21 resmi maça çıkan Kevin De Bruyne, yaşadığı form düşüklüğünün de etkisiyle takımına yalnızca 5 gol ve 4 asistlik bir skor katkısı sağlayabildi.