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Fenerbahçe'de Ederson zirvesi! Kararı Aziz Yıldırım verecek

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı kaleci Ederson için başkan Aziz Yıldırım devreye giriyor.

Fenerbahçe'de Ederson zirvesi! Kararı Aziz Yıldırım verecek
Emre Şen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de geçen sezon sergilediği performansla beklentilerin altında kalan ve eleştiri oklarının hedefi olan kaleci Ederson'un geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesiyle şimdilik kadroda tutulan tecrübeli eldiven için sarı-lacivertli yönetim harekete geçti.

AKE TRANSFERİNDE KİLİT ROL OYNAMIŞTI

Sarı-lacivertli camiada performansı tartışılsa da Ederson, özellikle kulübün bir diğer önemli hamlesi olan Nathan Ake transferinde referans olarak kilit bir rol üstlenmişti. Ancak tüm bunlara rağmen takımdaki geleceği uzun süredir muammasını koruyor. Avrupa'dan peş peşe cazip teklifler alan Sambacı kalecinin, kariyerine başka bir kulüpte devam etme düşüncesi bulunuyordu.

AZİZ YILDIRIM GÜVEN TAZELEYECEK

Fenerbahçe'de kaleci krizine son noktayı koyacak isim ise doğrudan Başkan Aziz Yıldırım olacak. Avrupa kulüplerinin ısrarla istediği ve ayrılık planları yapan Ederson ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek olan Yıldırım, bu zirvede tecrübeli file bekçisine olan güvenini bizzat dile getirecek. Oyuncuyu takımda kalmaya ikna etmek için tüm şartları zorlayacak olan sarı-lacivertli yönetimin, bu kritik görüşmeden çıkacak karara göre transfer stratejisini şekillendireceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Ederson
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