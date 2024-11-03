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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan hakem yönetimine sert tepki! ''VAR bizim pozisyonlarda 2-3 tuvalet molası verdi herhalde''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.11.2024 22:35
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Mücadelede sonradan oyuna girip takımının beraberlik golünü atan Edin Dzeko, karşılaşmanın ardından tepkisini gizlemedi. Dzeko, yaptığı açıklamada, "VAR, 2-3 kere tuvalet molası verdi herhalde," ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan hakem yönetimine sert tepki! ''VAR bizim pozisyonlarda 2-3 tuvalet molası verdi herhalde''

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, zorlu deplasmanda ezeli rakibini 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı - lacivertlilerde Edin Dzeko, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Edin Dzeko'nun açıklamaları;

''ÇOK FAZLA İNSANA KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ''

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Birden fazla rakibe karşı mücadele ettiklerini dile getiren Edin Dzeko, "Nereden başlasam... Çok fazla insana karşı mücadele ediyoruz. Bugün başardık ama her zaman başaramayız. Birden fazla rakibe karşı mücadele etmek zor. Bunu da bu sezon gördük" sözlerini kullandı.

''İZİN VERMELİLER''

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Genç hakemlere destek veren Dzeko, "Yeni nesil çok fazla genç iyi hakem var. Bizim maçlarımızda da düdük çaldılar. Yetkililer, bu genç hakemlerin yönetmesine izin vermeliler. Hata yapabilirler, biz de hata yapıyoruz. Yukarıdan birilerinin maç yönetmesine izin vermeliler" dedi.

''VAR, 2-3 TUVALET MOLASI VERDİ HERHALDE''

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VAR ile ilgili tepkisini gizlemeyen Bosnalı futbolcu, "VAR'dan verilen kararlar eşit olmalı. VAR, bizim pozisyonlarda 2-3 tuvalet molası verdi herhalde. Lehimize penaltı vardı, rakibe çıkması gereken kırmızı kart vardı. O ara tuvaletteydiler herhalde. El bu kadar açıkken penaltı olmalıydı. Futbol için bir şeyler değişmeli. Bu şekilde giderse başımız belada. Bu geçmişten gelen bir durum. Bıraksınlar genç hakemler yönetsin. Yukarıdan müdahale olmasın" ifadelerini kullandı.

''BU BALE DEĞİL''

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Temaslı bir spor olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, ''Bu durumu konuşan, düşünen kişilerin oyuncular olmaması lazım. Her hafta olunca konuşmamak, odaklanmak zor. Gördüğümüz şeyler garip. Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene olanlardan sonra buraya tevazu içinde geldik, öyle de oynuyorduk. Hakemi çok konuştuğumuz şeyler olabilir ama sahada olanlar inkar edilemez. Garip şeyler oluyor. Bu hakem 26 yaşında, benden 12 yaş genç. Hata yapabilirler, hata yaptıkça gelişirler. Ufacık temas, yukarıdan penaltı müdahalesi. Bu bale değil, futbol. Futbol temassız bir spor değil" sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

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Edin Dzeko fenerbahçe
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