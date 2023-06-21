Fenerbahçe'de Edin Dzeko transferi için son 48 saat! Taraftarlar bu haberi bekliyordu...

Fenerbahçe'de yeni sezonda golcünün kim olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Ryan Kent transferi sonrası bir diğer transfer olan Edin Dzeko'yu açıklamayı planlayan sarı-lacivertliler son viraja geldi.
37 yaşındaki golcü ile 2 yıllık sözleşme konusunda mutabakat sağlandı. Inter ile sözleşmesi biten Dzeko, bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe'ye imza atacak.
Yıllık 4.5 milyon euro ve bonus teklifini kabul eden Edin Dzeko, yıllık olarak yaklaşık 5 milyon euro'luk kazancı cebine koyacak. Bu transferin 48 saat içinde duyurulması bekleniyor.