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  4. Fenerbahçe'de Edin Dzeko transferi için son 48 saat! Taraftarlar bu haberi bekliyordu...

Fenerbahçe'de Edin Dzeko transferi için son 48 saat! Taraftarlar bu haberi bekliyordu...

21.06.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Edin Dzeko konusunda imza aşamasına geldi. Sarı-lacivertliler, yıldız golcünün transferini 48 saat içinde açıklamayı planlıyor. Menajeriyle Türkiye'de iki kez görüşen yetkililer, her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de yeni sezonda golcünün kim olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Ryan Kent transferi sonrası bir diğer transfer olan Edin Dzeko'yu açıklamayı planlayan sarı-lacivertliler son viraja geldi.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

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37 yaşındaki golcü ile 2 yıllık sözleşme konusunda mutabakat sağlandı. Inter ile sözleşmesi biten Dzeko, bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe'ye imza atacak.

YILLIK ÜCRETİ BELLİ OLDU

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Yıllık 4.5 milyon euro ve bonus teklifini kabul eden Edin Dzeko, yıllık olarak yaklaşık 5 milyon euro'luk kazancı cebine koyacak. Bu transferin 48 saat içinde duyurulması bekleniyor.


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