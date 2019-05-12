SPOR

Fenerbahçe'de Eljif Elmas haftaya yok

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.05.2019 07:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas, Akhisarspor karşısında gördüğü sarı kart dolayısıyla haftaya oynanacak olan BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas haftaya yok

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Akhisarspor mücadelesinde Eljif Elmas gördüğü sarı kartla haftaya oynanacak olan BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Müsabakanın 78. dakikasında Cikalleshi’ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdülkadir Bitigen tarafından sarı kartla cezalandırılan Makedon futbolcu BB Erzurumspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
''20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesi''''20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesi''
Ali Koç'tan G.Saray patlaması!Ali Koç'tan G.Saray patlaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe akhisarspor bb erzurumspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

O soruya böyle cevap verdi: Çok basit, çünkü çaldılar

O soruya böyle cevap verdi: Çok basit, çünkü çaldılar

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

Ali Koç'tan G.Saray patlaması!

Ali Koç'tan G.Saray patlaması!

Fatih Terim'den maç yorumu

Fatih Terim'den maç yorumu

Kanarya evinde güldü, Akhisar ligden düştü

Kanarya evinde güldü, Akhisar ligden düştü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması

Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması

'Ben bunu çocuklara nasıl anlatacağım?'

'Ben bunu çocuklara nasıl anlatacağım?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Eljif Elmas haftaya yok

Eljif Elmas haftaya yok

Semih Özsoy: 20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesiydi

''20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesi''

Ali Koç'tan Galatasaray patlaması: Rize'de yaşananlar sözün bittiği yer

Ali Koç'tan G.Saray patlaması!

Ersun Yanal'dan Rizespor-Galatasaray maçı yorumu: Kapkara bir geceydi

Ersun Yanal'dan G.Saray maçı sözleri!

Fenerbahçe'de Mehmet Topal sakatlandı

F.Bahçe'de sakatlık şoku!

Sporting, Islam Slimani'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni adresi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.