Fenerbahçe'de Eljif Elmas haftaya yok

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Akhisarspor mücadelesinde Eljif Elmas gördüğü sarı kartla haftaya oynanacak olan BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Müsabakanın 78. dakikasında Cikalleshi’ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdülkadir Bitigen tarafından sarı kartla cezalandırılan Makedon futbolcu BB Erzurumspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
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