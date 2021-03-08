SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Caner yüzünden Erol Bulut'la araları bozuldu

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Caner yüzünden Erol Bulut'la araları bozuldu

08.03.2021 17:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Caner yüzünden Erol Bulut'la araları bozuldu

Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu krizinin perde arkası ortaya çıktı. Belözoğlu, Erol Bulut'un Caner Erkin'i kadro dışı bırakmasına kızarak, "Melo, Riera'yı yumrukladıktan 3 gün sonra maça çıktı. Kriz böyle yönetilmez" dedi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu istifa etti haberlerinin perde arkası ortaya çıktı. Emre Belözoğlu ile Erol Bulut arasında ciddi bir kriz olduğu öğrenildi. Erol Bulut'un Caner'i kadro dışı bırakırken Emre'ye danışmadan Başkan Ali Koç'u aramasına ve bu şekilde kadro dışı bırakılmasına fazlasıyla bozulduğu ifade edildi.

"TAKIMIN ZARAR GÖRMEMESİ İLK HEDEF OLMALI"

Emre Belözoğlu'nun "Melo, Riera'yı yumrukladı. Gözünü morarttı. Ama 3 gün sonra maça çıktı. Krizleri doğru yönetmeliyiz. Takımın zarar görmemesi ilk hedef olmalı" dediği öğrenildi.

İDMANLARDAN MEMNUN DEĞİL

Bu arada Emre Belözoğlu'nun Bulut'un, kendisine bilgi vermemesi dışında idmanlardan da memnun değil. Belözoğlu, takımın doğru çalıştırılmadığı, fizik olarak iyi hazırlanmadığı görüşünde.

CANER ÖZÜR DİLEDİ

Erol Bulut'un Caner Erkin'in kadro dışı kararını Emre Belözoğlu'na danışmadan direkt Başkan Ali Koç'a söylemesi krizin tohumlarını ekti. Bu arada Caner Erkin'in Erol Bulut'tan özür dilediği ve affedileceği öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo zamanıFenerbahçe'de Luiz Gustavo zamanı
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü Caner Erkin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakan Atilla istifa etti!

Hakan Atilla istifa etti!

İmamoğlu'ndan, tepki çeken tweet ile ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan, tepki çeken tweet ile ilgili açıklama

Visca'dan transfer telefonu! "Beni al hocam"

Visca'dan transfer telefonu! "Beni al hocam"

Galatasaray'a 2 kıyak yapıldı

Galatasaray'a 2 kıyak yapıldı

Sivasspor maçı sonrası bileti kesildi

Sivasspor maçı sonrası bileti kesildi

F.Bahçe'de Caner Erkin için nihai karar verildi

F.Bahçe'de Caner Erkin için nihai karar verildi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Toplantı sona erdi! İstifa kararı çıktı!

Toplantı sona erdi! İstifa kararı çıktı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı

Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Caner yüzünden Erol Bulut'la araları bozuldu

Caner yüzünden Erol Bulut'la araları bozuldu

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo geri dönüyor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo zamanı

Caner Erkin özür diledi, takıma geri dönüyor

F.Bahçe'de Caner Erkin için nihai karar verildi

Christoph Daum'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

Christoph Daum'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe çıkış arıyor! İşte ilk 11'ler...

Fenerbahçe çıkış arıyor! İşte ilk 11'ler...

SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kadrosu belli oldu! 4 isim kadroda yok

Fenerbahçe'de Caner Erkin şoku yaşanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.