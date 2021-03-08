Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Caner yüzünden Erol Bulut'la araları bozuldu

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu istifa etti haberlerinin perde arkası ortaya çıktı. Emre Belözoğlu ile Erol Bulut arasında ciddi bir kriz olduğu öğrenildi. Erol Bulut'un Caner'i kadro dışı bırakırken Emre'ye danışmadan Başkan Ali Koç'u aramasına ve bu şekilde kadro dışı bırakılmasına fazlasıyla bozulduğu ifade edildi.
Emre Belözoğlu'nun "Melo, Riera'yı yumrukladı. Gözünü morarttı. Ama 3 gün sonra maça çıktı. Krizleri doğru yönetmeliyiz. Takımın zarar görmemesi ilk hedef olmalı" dediği öğrenildi.
Bu arada Emre Belözoğlu'nun Bulut'un, kendisine bilgi vermemesi dışında idmanlardan da memnun değil. Belözoğlu, takımın doğru çalıştırılmadığı, fizik olarak iyi hazırlanmadığı görüşünde.
Erol Bulut'un Caner Erkin'in kadro dışı kararını Emre Belözoğlu'na danışmadan direkt Başkan Ali Koç'a söylemesi krizin tohumlarını ekti. Bu arada Caner Erkin'in Erol Bulut'tan özür dilediği ve affedileceği öğrenildi.
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