Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Caner yüzünden Erol Bulut'la araları bozuldu

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu istifa etti haberlerinin perde arkası ortaya çıktı. Emre Belözoğlu ile Erol Bulut arasında ciddi bir kriz olduğu öğrenildi. Erol Bulut'un Caner'i kadro dışı bırakırken Emre'ye danışmadan Başkan Ali Koç'u aramasına ve bu şekilde kadro dışı bırakılmasına fazlasıyla bozulduğu ifade edildi.

"TAKIMIN ZARAR GÖRMEMESİ İLK HEDEF OLMALI"

Emre Belözoğlu'nun "Melo, Riera'yı yumrukladı. Gözünü morarttı. Ama 3 gün sonra maça çıktı. Krizleri doğru yönetmeliyiz. Takımın zarar görmemesi ilk hedef olmalı" dediği öğrenildi.

İDMANLARDAN MEMNUN DEĞİL

Bu arada Emre Belözoğlu'nun Bulut'un, kendisine bilgi vermemesi dışında idmanlardan da memnun değil. Belözoğlu, takımın doğru çalıştırılmadığı, fizik olarak iyi hazırlanmadığı görüşünde.

CANER ÖZÜR DİLEDİ

Erol Bulut'un Caner Erkin'in kadro dışı kararını Emre Belözoğlu'na danışmadan direkt Başkan Ali Koç'a söylemesi krizin tohumlarını ekti. Bu arada Caner Erkin'in Erol Bulut'tan özür dilediği ve affedileceği öğrenildi.