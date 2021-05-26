Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile devam kararı

Yeni sezon öncesi Löw, Favre, Dalic Labbadia ve Rebrov gibi teknik direktörlerle görüştüğü iddia edilen Fenerbahçe'de karar açıklanıyor. Sarı-lacivertlilerin özellikle ısrarcı olduğu ileri sürülen Löw'ün Almanya'daki görevi nedeniyle yeni sezon çalışmalarına geç katılma olasılığı planları alt-üst etti.

Önceki gün kulüp binasında Emre Belözoğlu ile görüşen başkan Ali Koç'un da bu konuda kararını verdiği öğrenildi. Geride bıraktığımız sezona flaş transferlerle giriş yapan fakat Erol Bulut yönetiminde istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe, deneyimli teknik adam ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nu getirmişti.

Son 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Belözoğlu ile devam etme kararı alan Koç'un kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.



