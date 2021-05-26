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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile devam kararı

26.05.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor ve bu doğrultuda da planlarını büyük bir titizlikle uygulamayı sürdürüyor. Ali Koç düzenlediği basın toplantısında yakın zamanda yeni teknik direktör konusunda açıklama yapacağını ifade etmişti. Koç'un takımı son haftaya kadar şampiyonluk yarışının bir şekilde içinde tutan tecrübeli futbol adamı Emre Belözoğlu ile yeni dönemde de çalışma fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile devam kararı

Yeni sezon öncesi Löw, Favre, Dalic Labbadia ve Rebrov gibi teknik direktörlerle görüştüğü iddia edilen Fenerbahçe'de karar açıklanıyor. Sarı-lacivertlilerin özellikle ısrarcı olduğu ileri sürülen Löw'ün Almanya'daki görevi nedeniyle yeni sezon çalışmalarına geç katılma olasılığı planları alt-üst etti.

Önceki gün kulüp binasında Emre Belözoğlu ile görüşen başkan Ali Koç'un da bu konuda kararını verdiği öğrenildi. Geride bıraktığımız sezona flaş transferlerle giriş yapan fakat Erol Bulut yönetiminde istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe, deneyimli teknik adam ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nu getirmişti.

Son 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Belözoğlu ile devam etme kararı alan Koç'un kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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