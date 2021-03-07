Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu istifa etti iddiası

Fenerbahçe'de transfer döneminin yıldızı Emre Belözoğlu, yol ayrımında... Üst üste gelen kötü sonuçların ardından kulüpte yaşanan rahatsızlık ve Emre Belözoğlu ile teknik direktör Erol Bulut arasında huzursuzluk olduğu iddiaları uzun süredir ortalıkta dolaşıyordu.

Dün ise kulüpte çok hareketli saatler yaşandı. Sportif direktör Emre Belözoğlu tesislere gelerek, eşyalarını topladı ve tesislerden ayrıldı. Bu sırada Emre Belözoğlu'nun yanına giden Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve diğer görevliler Belözoğlu'yla sohbet edip, olup biteni anlamaya çalıştılar. Tesislerden ayrılan Belözoğlu'nun idmanı da izlemediği öğrenildi.

İSTİFA HENÜZ RESMİYET KAZANMADI

Daha sonra tesislere gelen Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un, Emre Belözoğlu'yla görüştüğü ve genç yöneticiyi istifa kararından vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi. Bu yüzden de yaşanan gelişmelerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Emre Belözoğlu'nun kararını değiştirmemesi durumunda Fenerbahçe yönetiminin bu görev için yeni bir isim arayışına gireceği belirtildi. Öte yandan yönetimin alınan başarısız sonuçların ardından futbolculara ceza verdiği bilgisinin de doğru olmadığı kaydedildi.

(AKŞAM)