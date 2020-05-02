Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun gönlündeki isim Abdullah Avcı iddiası

Fenerbahçe’de yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor. Başkan Ali Koç, Damien Comolli’den boşalan Sportif Direktörlük koltuğunu Emre Belözoğlu’na verdi. İkili teknik direktör sorununu çözmek için büyük uğraş veriyor. Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica başta olmak üzere birçok yabancı ve yerli isimle görüşmeler yapıldı. Bu konuda henüz net bir karar verilmiş değil. Kısa süre içinde bu kararın verilmesi bekleniyor. Emre Belözoğlu yerli bir ismi takımın başına geçirmek istiyor.

BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Emre’nin takımı emanet etmeyi düşündüğü isim ise Abdullah Avcı… Avcı, Başakşehir’i çalıştırırken Emre’nin hocalığını yapmıştı. İkili arasında iyi bir diyalog var. Emre, Avcı ismini Başkan Ali Koç ile paylaşmış durumda. Başkan Koç ise Avcı konusunda net bir karar vermiş değil. Ersun Yanal’ın görevden ayrılmasından sonra Başkan Koç ile Abdullah Avcı ile bir araya gelmişti. Fenerbahçe tepkiler nedeniyle bu görüşmeyi yalanlamıştı.

YURT İÇİNDEN TEKLİF ALDIM

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra kendisine gelen teklifler ilgili Avcı, “Ayrıldıktan sonra yurt içi yurt dışından dolaylı olarak teklif aldım. Kariyer planlamasını sağlık işi düzeldikten sonra yapacağım” ifadelerini kullanmıştı. Teknik direktör olarak Medipol Başakşehir dışında kulüp bazında Süper Lig’de sadece Beşiktaş’ı çalıştıran Avcı, 2011 yılında başına geçtiği A Milli Futbol Takımı’nı da 2013’te bırakmak zorunda kalmıştı.

(AKŞAM)