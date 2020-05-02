Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun gönlündeki isim Abdullah Avcı iddiası

Fenerbahçe’de yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor. Başkan Ali Koç, Damien Comolli’den boşalan Sportif Direktörlük koltuğunu Emre Belözoğlu’na verdi. İkili teknik direktör sorununu çözmek için büyük uğraş veriyor. Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica başta olmak üzere birçok yabancı ve yerli isimle görüşmeler yapıldı. Bu konuda henüz net bir karar verilmiş değil. Kısa süre içinde bu kararın verilmesi bekleniyor. Emre Belözoğlu yerli bir ismi takımın başına geçirmek istiyor.
Emre’nin takımı emanet etmeyi düşündüğü isim ise Abdullah Avcı… Avcı, Başakşehir’i çalıştırırken Emre’nin hocalığını yapmıştı. İkili arasında iyi bir diyalog var. Emre, Avcı ismini Başkan Ali Koç ile paylaşmış durumda. Başkan Koç ise Avcı konusunda net bir karar vermiş değil. Ersun Yanal’ın görevden ayrılmasından sonra Başkan Koç ile Abdullah Avcı ile bir araya gelmişti. Fenerbahçe tepkiler nedeniyle bu görüşmeyi yalanlamıştı.
Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra kendisine gelen teklifler ilgili Avcı, “Ayrıldıktan sonra yurt içi yurt dışından dolaylı olarak teklif aldım. Kariyer planlamasını sağlık işi düzeldikten sonra yapacağım” ifadelerini kullanmıştı. Teknik direktör olarak Medipol Başakşehir dışında kulüp bazında Süper Lig’de sadece Beşiktaş’ı çalıştıran Avcı, 2011 yılında başına geçtiği A Milli Futbol Takımı’nı da 2013’te bırakmak zorunda kalmıştı.
(AKŞAM)
Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Demirören beni kandırdı!
Muslera'dan alkışlanacak hareket!
Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı
3 kişide koronavirüse rastlandı!
Vedat Muriqi'ye dünya devi talip oldu!
Serie A hakkında karar verildi!
Medical Park Stadyumu'nda bekleyiş
Atiba'dan Sergen Yalçın itirafı
Genç futbolcu hayatını kaybetti
Milli futbolcu karantinaya alınıyor
Sosa bir ilki yaşıyor
Yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum