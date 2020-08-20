Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Nwakaeme'yi istedi!

Trabzonspor'dan ayrılan Novak ile anlaşan Fenerbahçe transferde rotayı Nwakaeme'ye çevirdi. Transferdeki limit sıkıntısına rağmen üst üste yıldızları açıklayarak renklerine bağlayan Fenerbahçe durdurak bilmiyor! Sarı - lacivertliler, Trabzonspor'un yıldızlarından Anthony Nwakaeme ile de temasa geçti.

BELÖZOĞLU, NWAKEME'NİN MENAJERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Yeni sezonda sportif direktör olarak görev yapması beklenen Emre Belözoğlu, sözleşmesinde özel bir çıkış maddesi bulunduğu belirtilen Nwakaeme'nin menajeriyle görüştü. Belözoğlu'na yanıt ise "Düşünmek için zaman istiyoruz" oldu.

ÇIKIŞ BEDELİ 6 MİLYON EURO

Nwkaeme'nin çıkış bedelininin 6 milyon Euro olduğu kaydediliyor. Neymar örneğinde olduğu gibi oyuncu bu bedeli kendisi de ödeyerek kulüpten ayrılabilir. 31 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun 31 Mayıs 2021'e kadar mukavelesi bulunuyor.

NOVAK VE SOSA'DAN SONRA

Fenerbahçe daha önce Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Novak'ı renklerine bağladı. Sarı laciverliler Trabzonspor ile yollarını ayıran Sosa'yı da imza attırmak için bu gece İstanbul'a getirdi.

(AJANSSPOR)

