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Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım eleştirisi! "Alınmamasına şaşırdım!"

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı kritik maçlar öncesi değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın'ın kadro tercihlerini masaya yatırdı. Enes Ünal ve Kerem Aktürkoğlu kararlarını yerinde bulan ünlü yorumcu, orijinal sağ bek eksikliğine dikkat çekerek Mert Müldür'ün kadroya çağrılmamasına şaşırdığını söyledi.

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım eleştirisi! "Alınmamasına şaşırdım!"
Emre Şen

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İzmir'de Belçika'yı konuk edecek ve ardından deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da zorlu maçların heyecanı yaşanırken, kadro tercihleri spor punditleri tarafından tartışılmaya devam ediyor. TV8 ekranlarında milli takımın aday kadrosunu değerlendiren Türk futbolunun deneyimli ismi Rıdvan Dilmen, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler üzerinden dikkat çekici analizler yaptı.

"ENES ÜNAL DOĞRU TERCİH, KEREM'İN DURUMU NORMAL"

Rıdvan Dilmen den A Milli Takım eleştirisi! "Alınmamasına şaşırdım!" 1

Uzun süren sakatlık döneminin ardından sahalara dönen Enes Ünal'ın kadroya dahil edilmesini olumlu bulduğunu belirten Dilmen, "Enes Ünal önemli bir isim. Çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı ancak beğendiğim ve bizim için değerli bir oyuncu. Umarım fiziksel olarak toparlanmıştır" ifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu'nun kadroya çağrılmamasını da değerlendiren deneyimli yorumcu, formsuz oyuncuların dışarıda kalmasının normal olduğunu, Kerem'in toparlandığında yeniden davet alacağını belirtti.

"MERT MÜLDÜR'ÜN ALINMAMASINA ÇOK ŞAŞIRDIM"

Rıdvan Dilmen den A Milli Takım eleştirisi! "Alınmamasına şaşırdım!" 2

Kadroda en çok dikkatini çeken eksikliğin Mert Müldür olduğunu vurgulayan Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın'ın bu kararını eleştirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mert Müldür konusunda kesinlikle kadroda yer alması gerekiyordu. Zeki Çelik dışında orijinal bir sağ bekimiz yok; Zeki de Juventus'ta zaman zaman stoper oynuyor. Mert Müldür, profesyonelliği ve karakteriyle 'her eve lazım' profilinde bir isim. 3 gün arayla Fransa maçına çıkacağımız bir fikstürde alınmamasına şaşırdım."

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Rıdvan Dilmen milli takım
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