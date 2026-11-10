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Lucas Torreira, Galatasaray'dan ayrılacağı tarihi açıkladı!

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini 2028 yılına kadar tamamlamak istediğini vurgulayan yıldız futbolcu, sonrasındaki hedefinin ise çocukluk hayali olan Boca Juniors'a transfer olmak olduğunu söyledi.

Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Lucas Torreira, Galatasaray'dan ayrılacağı tarihi açıkladı!
Emre Şen

Galatasaray'ın orta sahadaki dinamizmini sağlayan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Lucas Torreira, kariyer planlamasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı formayla sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Uruguaylı milli futbolcu, sözleşme süresine sadık kalacağını belirterek Arjantin devi Boca Juniors hakkındaki hayalini dile getirdi.

"SÖZLEŞMEMİ TAMAMLAYIP BOCA'YA GİTMEK İSTİYORUM"

Lucas Torreira, Galatasaray dan ayrılacağı tarihi açıkladı! 1

Galatasaray ile 2028 yılına kadar kontratı bulunduğunu hatırlatan Torreira, sarı-kırmızılı kulübe olan bağlılığını şu sözlerle ifade etti:

"Türkiye'de yaşadığımız zor bir dönem oldu ama Galatasaray bana çok destek oldu ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Takımla birlikte çok iyi performans sergiliyoruz ve kulübe çok minnettarım. Galatasaray'da çok önemli bir dönemden geçiyorum ve Galatasaray formasına saygı duymak zorundayım. Niyetim, sözleşmemi tamamlamak. Boca'da oynama isteğim ise sözleşmemi tamamlamamın ardından gelecekte olacak bir şey. La Bombonera’da oynamak benim için eşsiz bir deneyim olacak."

"MİLLİ TAKIMA DÖNDÜYSEM GALATASARAY SAYESİNDE"

Lucas Torreira, Galatasaray dan ayrılacağı tarihi açıkladı! 2

Sarı-kırmızılı taraftarlara ve teknik direktör Okan Buruk'a özel bir parantez açan deneyimli orta saha, "Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarlarına minnettarım. Çünkü bugün yeniden milli takıma dönebildiysem bu onların sayesinde. Onları seviyorum. Okan Buruk bütün bu süreçte benim için çok önemli bir isim oldu. O ve kulübüm her türlü saygıyı hak ediyor" şeklinde konuştu.

Galatasaray formasıyla bugüne kadar 189 resmi karşılaşmaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 12 gol ve 20 asistlik performans sergileyerek sarı-kırmızılıların kazandığı başarılarda kilit rol oynadı.

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Lucas Torreira galatasaray
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