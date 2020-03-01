Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri! Yeni hoca iddiası

Son haftalarda peş peşe puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın olası istifasında çözüm yolu belli oldu.
Derbi mağlubiyeti sonrasında sarı lacivertlilerde Ersun Yanal'ın istifa edeceği iddia edilse de Yanal'dan bu konuda ses çıkmadı.
Yanal'ın olası istifasına karşı planlarını hazırlayan Ali Koç ve yönetimi, Emre Belözoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.
Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre Emre Belözoğlu'nun Yanal'ın ayrılığının ardından göreve başlayacağı öğrenildi.
Belözoğlu'nun ekibinde kaleci Volkan Demirel, Orhan Ak ve Tuncay Şanlı'nın olacağı belirtildi.
Pro Lisans sahibi teknik direktör için de arayışını hızlandıran Fenerbahçe bu konuda 1.5 hafta önce Yalçın Koşukavak için yoklama yaptı. Koşukavak'ın Altay ile anlaşmasından sonra bu isim olmadı.
(AJANSSPOR)
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