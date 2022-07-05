Fenerbahçe'de Emre Mor şoku! 63'te oyuna girdi ve...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren ve buradaki ikinci hazırlık maçını Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile oynayan Fenerbahçe 'de sakatlık şoku yaşanıyor.
Maçın henüz 31. dakikasında Bright Osayi-Samuel'in sakatlanıp kenara gelmesinin ardından Emre Mor'dan da kötü haber geldi. Fatih Karagümrük'ten transfer edilen ve Partizan maçındaki performansıyla dikkat çeken yıldız solak, 63. dakikada İrfan Can'ın yerine oyuna dahil olurken karşılaşmayı tamamlayamadı.
Pozisyonun ardından Heister sarı kart gördü. Sarı Lacivertliler'in milli kanat oyuncunun sağlık durumu hakkında kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.
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