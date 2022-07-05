SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Emre Mor şoku! 63'te oyuna girdi ve...

Fenerbahçe'de Emre Mor şoku! 63'te oyuna girdi ve...

05.07.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, Mol Fehervar ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. 63'te İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan yıldız solak, 73'te maruz kaldığı faul sonrası oyuna devam edemedi. Kısa bir süre kendisini deneyen yıldız solak, 76'da yerini Muhammed Gümüşkaya'ya bıraktı.

Fenerbahçe'de Emre Mor şoku! 63'te oyuna girdi ve...
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren ve buradaki ikinci hazırlık maçını Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile oynayan Fenerbahçe 'de sakatlık şoku yaşanıyor.

Maçın henüz 31. dakikasında Bright Osayi-Samuel'in sakatlanıp kenara gelmesinin ardından Emre Mor'dan da kötü haber geldi. Fatih Karagümrük'ten transfer edilen ve Partizan maçındaki performansıyla dikkat çeken yıldız solak, 63. dakikada İrfan Can'ın yerine oyuna dahil olurken karşılaşmayı tamamlayamadı.

  1. dakikada Marcel Heister'in faulü sonrası yerde kalan Emre, bir süre kendini denemek için oyuna devam etse de maçı tamamlayamadı ve yerini 76. dakikada Muhammed Gümüşkaya'ya bıraktı.

Pozisyonun ardından Heister sarı kart gördü. Sarı Lacivertliler'in milli kanat oyuncunun sağlık durumu hakkında kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'ye Jorge Jesus büyüsü!Fenerbahçe'ye Jorge Jesus büyüsü!
İşte Marcao'nun sözleşme detayları!İşte Marcao'nun sözleşme detayları!
Aman Bruma ne yaptın! İlk maçtan gündem oldu...Aman Bruma ne yaptın! İlk maçtan gündem oldu...
Anahtar Kelimeler:
Emre Mor fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni petrol heyecanı! 50 yıl önce kapatılmıştı

Yeni petrol heyecanı! 50 yıl önce kapatılmıştı

Kadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı!

Kadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı!

Kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe ve G.Saray...

Kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe ve G.Saray...

187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı!

187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı!

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Alev alev...

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Alev alev...

Dünya futbolu karışacak! Ronaldo ve Messi aynı takıma...

Dünya futbolu karışacak! Ronaldo ve Messi aynı takıma...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.