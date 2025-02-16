Fenerbahçe'de En-Nesyri, 2025 yılına bambaşka girdi! Önüne gelen takıma gol atmaya devam ediyor...

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, 2025 yılında Süper Lig'de adeta esip gürlüyor... Müthiş bir seri yakalayan Faslı oyuncu, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.
Faslı golcü, bu golüyle birlikte Süper Lig'deki 14. golünü ağlara gönderdi. En-Nesyri, bu gollerin 9'unu 2025 yılından sonra attı.
Youssef En-Nesyri, son 8 lig maçında 11 gol attı ve 1 asist yaptı. Arka arkaya dördüncü maçında da gol sevinci yaşayan En-Nesyri'nin bu performansı taraftarları bir hayli mutlu etti.
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