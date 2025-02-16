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Fenerbahçe'de En-Nesyri, 2025 yılına bambaşka girdi! Önüne gelen takıma gol atmaya devam ediyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.02.2025 19:54
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Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Kasımpaşa karşısında da gollerine devam etti. Sarı-lacivertlilerin ilk golünü kaydeden Faslı oyuncu, 2025 yılındaki istatistiğine bir yenisini daha ekledi.

Fenerbahçe'de En-Nesyri, 2025 yılına bambaşka girdi! Önüne gelen takıma gol atmaya devam ediyor...
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, 2025 yılında Süper Lig'de adeta esip gürlüyor... Müthiş bir seri yakalayan Faslı oyuncu, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.

2025 YILINDA BAMBAŞKA BİR EN NESYRI

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Faslı golcü, bu golüyle birlikte Süper Lig'deki 14. golünü ağlara gönderdi. En-Nesyri, bu gollerin 9'unu 2025 yılından sonra attı.

SON 8 MAÇTA 11 GOL

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Youssef En-Nesyri, son 8 lig maçında 11 gol attı ve 1 asist yaptı. Arka arkaya dördüncü maçında da gol sevinci yaşayan En-Nesyri'nin bu performansı taraftarları bir hayli mutlu etti.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00 İY
Fenerbahçe Fenerbahçe
1 - 0
Kasımpaşa Kasımpaşa

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Youssef En-Nesyri
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