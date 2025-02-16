Fenerbahçe'de En-Nesyri, 2025 yılına bambaşka girdi! Önüne gelen takıma gol atmaya devam ediyor...

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, 2025 yılında Süper Lig'de adeta esip gürlüyor... Müthiş bir seri yakalayan Faslı oyuncu, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.

2025 YILINDA BAMBAŞKA BİR EN NESYRI

Faslı golcü, bu golüyle birlikte Süper Lig'deki 14. golünü ağlara gönderdi. En-Nesyri, bu gollerin 9'unu 2025 yılından sonra attı.

SON 8 MAÇTA 11 GOL

Youssef En-Nesyri, son 8 lig maçında 11 gol attı ve 1 asist yaptı. Arka arkaya dördüncü maçında da gol sevinci yaşayan En-Nesyri'nin bu performansı taraftarları bir hayli mutlu etti.