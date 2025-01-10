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Fenerbahçe'de En-Nesyri kendine geldi! Faslı futbolcu bu sezon 12. golünü attı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.01.2025 07:51
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Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Kasımpaşa filelerine attığı golle bu sezon 12. golünü kaydetti.

Fenerbahçe'de En-Nesyri kendine geldi! Faslı futbolcu bu sezon 12. golünü attı
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin ilk golü Youssef En-Nesyri’den geldi. Mücadelenin 2. dakikasında savunma arkasına atılan topa topa hareketlenen Cenk Tosun’un ortasında En-Nesyri kafayla topu filelere gönderdi.

GOL SAYISINI 12'YE YÜKSELTTİ

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Trendyol Süper Lig’de son 3 maçta 5 gol kaydeden Faslı forvet gollerine bu maçta da devam etti. Ligde 8 golü bulunan Youssef En-Nesyri, UEFA Avrupa Ligi’nde de 3 gollük katkı sağladı. Türkiye Kupası’nda da çıktığı ilk maçta fileleri havalandıran En-Nesyri, bu sezon tüm kulvarlarda 12. kez gol sevinci yaşadı.

27 yaşındaki forvet Kasımpaşa karşısında 62. dakikada yerini Cengiz Ünder’e bıraktı.

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Youssef En-Nesyri
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