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Fenerbahçe'de Enner Valencia dönemi sona erdi! Ekvadorlu golcü dün gece yeni takımıyla anlaşmaya vardı

09.06.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Valencia'nın sarı-lacivertlilerden ayrılması kesinleşti. Dün gece Brezilya ekibi Internacional ile anlaşmaya varan Valencia resmi imzayı attı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia dönemi sona erdi! Ekvadorlu golcü dün gece yeni takımıyla anlaşmaya vardı
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Enner Valencia dönemi resmen sona erdi. Internacional ile anlaşmaya varan Ekvadorlu golcü, Türkiye Kupası finalinin ardından ülkeden ayrılarak Fenerbahçe'ye teşekkür edecek.

MAAŞ TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

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Fenerbahçe ile maaş konuşunda anlaşamayan Valencia, sarı-lacivertlilerin 2 milyon euro'luk teklifini beğenmeyerek 2.7 milyon euro istedi. Bu istek karşısında tıkanan görüşmeler bir türlü çözülmedi ve Valencia takımdan ayrıldı.

DAHA DÜŞÜK ÜCRETE İMZA ATIYOR

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Internacional ile anlaşmaya varan Valencia'nın yıllık 1.5 milyon euro'ya 'evet' dediği iddia edildi. Bu sezon çıktığı 31maçta 29 gol atan yıldız oyuncu, Süper Lig'de gol kralı olmuştu.


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