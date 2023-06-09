Fenerbahçe'de Enner Valencia dönemi sona erdi! Ekvadorlu golcü dün gece yeni takımıyla anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de Enner Valencia dönemi resmen sona erdi. Internacional ile anlaşmaya varan Ekvadorlu golcü, Türkiye Kupası finalinin ardından ülkeden ayrılarak Fenerbahçe'ye teşekkür edecek.

MAAŞ TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Fenerbahçe ile maaş konuşunda anlaşamayan Valencia, sarı-lacivertlilerin 2 milyon euro'luk teklifini beğenmeyerek 2.7 milyon euro istedi. Bu istek karşısında tıkanan görüşmeler bir türlü çözülmedi ve Valencia takımdan ayrıldı.

DAHA DÜŞÜK ÜCRETE İMZA ATIYOR

Internacional ile anlaşmaya varan Valencia'nın yıllık 1.5 milyon euro'ya 'evet' dediği iddia edildi. Bu sezon çıktığı 31maçta 29 gol atan yıldız oyuncu, Süper Lig'de gol kralı olmuştu.



