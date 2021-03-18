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Fenerbahçe'de Erol Bulut Beşiktaş derbisinin planını belirledi

18.03.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de pazar akşamı şampiyonluk yarışındaki kader maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut planını şekillendirmeye başladı. Koltuğu sallantıda olan genç teknik adam, Siyah-Beyazlıları hızlı hücumlarla yıkmaya çalışacak.

Fenerbahçe'de Erol Bulut Beşiktaş derbisinin planını belirledi

Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş derbisiyle şampiyonluk yarışındaki kader maçına çıkacak olan Fenerbahçe'ye galibiyetten başka bir skor yaramıyor. Eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Erol Bulut ise derbinin planını belirledi.

STOPERLER GENİŞ ALANDA YALNIZ KALABİLİYOR

Siyah-beyazlıların en önemli özelliği gol gelmediği taktirde belli bir noktadan sonra rakip yarı sahaya oyunu yıkmak. Bunun beraberinde getirdiği riskler de söz konusu. Stoperler, takım bu oyunu oynarken geniş alanda yalnız yakalanabiliyor.

STOPERLERDEN BİRİNİ TEK BAŞINA YAKALAMAYA ÇALIŞACAK

Medipol Başakşehir ile oynanan lig maçında Wellinton'un yalnız kalıp Crivelli'ye geçilmesi bunun en önemli örneklerinden. Yapılan analizlerde siyah-beyazlıların en önemli zaafının bu olduğu belirlendi. Bu yüzden sarı-lacivertliler başta Wellinton olmak üzere siyah-beyazlı stoperlerden birini tek başına yakalamaya çalışacak. Bu durum doğrudan golle sonuçlanmasa bile kırmızı kart, penaltı ve buna bağlı birçok ihtimali de beraberinde getirecek.

OSAYI-SAMUEL, VALENCIA VE PELKAS ETKİLİ OLABİLİR

Sarı-lacivertli takımın Osayi-Samuel, Enner Valencia, Dimitris Pelkas gibi bu tip fırsatları değerlendirebilecek çabuk ve etkili oyuncuları söz konusu olduğu için bu avantajdan yararlanmaya çalışacak.

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Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Başakşehir macında bahattin ts macında yaşar kemal ugurlu ve cüneyt çakır şimdi bjk macındada halil umut meler kurtaracak bunları ayarlamışlar işi bes belli
Rüya mı görüyorsun Erol. Biletin kesildi hazırda bekliyor. Pazar akşamı attaya gönderecekler seni.
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