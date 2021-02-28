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Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı

28.02.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı

Fenerbahçe'de kritik Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin krizi yaşanıyor. Trabzon'a götürülmeyen başarılı futbolcunun kadroya neden alınmadığı merak edilirken, olayın perde arkası ortaya çıktı. Deneyimli oyuncunun Göztepe maçında oyundan alınırken teknik heyete gösterdiği tepki nedeniyle kadroya alınmadığı aktarıldı.

Geçen hafta alınan Göztepe yenilgisinin ardından şampiyonluk yarışında bir adım geride kalan Fenerbahçe rakiplerinin kazandığı haftada Trabzon'da hata yapmak istemiyor.

TAKIMIN EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCUSU

Karadeniz ekibi ile önemli bir maça çıkacak olan sarı lacivertli ekipte, takımın en çok asist yapan oyuncusu olan Caner Erkin kadroya alınmadı.

OYUNDAN ALINIRKEN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Deneyimli oyuncunun kadroda neden yer almadığı merak konusu olurken, geçen hafta oynanan Göztepe maçında oyundan alınırken teknik heyete gösterdiği tepkinin bu kadarda önemli rol oynadığı öğrenildi. Göztepe'nin Halil'le attığı golde de hata yapan Caner'e Erol Bulut tepki göstermişti. Caner bu maçtan önce de oyundan alındığı bazı karşılaşmalarda hocasına tepki gösterdi.

İPLER GENÇLERBİRLİĞİ VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA KOPTU

Fakat ikili arasındaki gerilim daha önceye dayanıyor. Ligin ilk yarısında formdayken Gençlerbirliği maçında yedek kulübesinde olan Caner, bu maçta oynamak istediğini Erol Bulut'a bildirmişti. Milli takımdan döndüğü gerekçesiyle oyuncusunu dinlendiren Bulut, Caner'i bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinde de yedek bırakmıştı. Caner de bu karar sonrası hocasına güvenini kaybetti ve ipler büyük ölçüde orada koptu.

FORMALI PAYLAŞIM YAPTI

Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin ilginç bir paylaşımda bulundu. Deneyimli sol bek Fenerbahçe armasını öptüğü fotoğrafı yayınladı ve sarı-lacivertli kalpler koydu.


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Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Caner Erkin
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Beşiktaştan gittiniz Gökhanla birlikte.Beşiktaş ne kaybetti hiçbir şey.Yeri dolmayacak oyuncu olmadığını bir kez daha ispatladınız.Gökhan da bitti sen de bittin.
Caner aklını başına al sanki 20 yaşındasın.bikaç seneye futbolu bırakacaksın hala gider yapıyon sağa sola.kimsin sen?? kendini ne zannediyorsun?? Ya adam gibi oyununu oyna terbiyeni takın ya da defol git.Zaten Ali Koç hatrına bu taraftar sesini çıkartmadı sana.
beter ol gidermisin para için Beşiktaştan daha bu iyi günlerin

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