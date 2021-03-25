Fenerbahçe'de Erol Bulut ile 5 isim daha gitti

Bu isimlerden dördü, Alanyaspor'da Erol Bulut'un ekibinde yer alırken; bir tek Michael Kraft yurt dışından direkt kulübe katılım sağlamıştı. Kondisyoner Pantelis Pantelopoulos, antrenör Mehmet Yozgatlı, analizci İbrahim Kemal Menderes, Bulut'un danışmanı Volkan Küçük ve kaleci antrenörü Michael Kraft bugün görevlerinden ayrıldı.

İstifa haberinin ilk dakikalarında dikkatler Erol Bulut'a yoğunlaşsa da ayrılığın perde arkasında 5 isim daha yer alıyor. Michael Kraft, Pantelis Pantelopoulos, Mehmet Yozgatlı, Volkan Küçük ve İbrahim Kenan Menderes; bugün Fenerbahçe'den ayrılan diğer 5 isimdi.

AYRILIK DOĞRULANDI

Sarı lacivertli ekip, Erol Bulut'un ayrılığına ilişkin bir metin yayınladı. Metinde Bulut'a katkılarından ötürü teşekkür edilirken, gelecek dönemde kulübün Emre Belözoğlu tarafından yönetileceği duyuruldu. Fenerbahçe'den yapılan yazılı açıklamada;

"2020-2021 sezonu itibariyle futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibariyle karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe’mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut’a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.Sezonun geri kalan haftalarında yönetim kurulumuzun almış olduğu karar ile sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig’de mücadelesini Emre Belözoğlu yönetiminde sürdürecek olan takımımız başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. (Ajansspor)

