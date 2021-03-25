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Fenerbahçe'de Erol Bulut ile 5 isim daha gitti

25.03.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı güne damgasını vurdu. Ancak, sarı lacivertli ekipten sadece Bulut değil; 5 isim daha ayrıldı. Bulut'un Alanyaspor dönemindeki ekip arkadaşlarından Pantelis Pantelopoulos, Mehmet Yozgatlı, Volkan Küçük, İbrahim Kemal Menderes ve kaleci antrenörü Michael Kraft'ın Fenerbahçe'deki görevleri sona erdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile 5 isim daha gitti

Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi. Sarı lacivertli ekiple 30 maça çıkan genç antrenör, çareyi görevinden ayrılmakta buldu. Bulut'un yerine Emre Belözoğlu getirilirken; Bulut, 5 mesai arkadaşıyla beraber kulüple anlaşarak görevlerinden feragat ettiklerini yönetime bildirdi.

İstifa haberinin ilk dakikalarında dikkatler Erol Bulut'a yoğunlaşsa da ayrılığın perde arkasında 5 isim daha yer alıyor. Michael Kraft, Pantelis Pantelopoulos, Mehmet Yozgatlı, Volkan Küçük ve İbrahim Kenan Menderes; bugün Fenerbahçe'den ayrılan diğer 5 isimdi.

5 İSMİN DAHA GÖREVİNE SON VERİLDİ

Uzun süredir adı istifa haberleriyle anılan Erol Bulut, bugün Fenerbahçe'deki görevinden karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Bulut'la beraber 5 teknik adam daha sarı lacivertli ekipteki görevinden ayrıldı.

Bu isimlerden dördü, Alanyaspor'da Erol Bulut'un ekibinde yer alırken; bir tek Michael Kraft yurt dışından direkt kulübe katılım sağlamıştı. Kondisyoner Pantelis Pantelopoulos, antrenör Mehmet Yozgatlı, analizci İbrahim Kemal Menderes, Bulut'un danışmanı Volkan Küçük ve kaleci antrenörü Michael Kraft bugün görevlerinden ayrıldı.

AYRILIK DOĞRULANDI

Sarı lacivertli ekip, Erol Bulut'un ayrılığına ilişkin bir metin yayınladı. Metinde Bulut'a katkılarından ötürü teşekkür edilirken, gelecek dönemde kulübün Emre Belözoğlu tarafından yönetileceği duyuruldu. Fenerbahçe'den yapılan yazılı açıklamada;

"2020-2021 sezonu itibariyle futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibariyle karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe’mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut’a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.Sezonun geri kalan haftalarında yönetim kurulumuzun almış olduğu karar ile sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig’de mücadelesini Emre Belözoğlu yönetiminde sürdürecek olan takımımız başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. (Ajansspor)

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Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
fb cok kötü idare edilıyor yönetimde futbollan alakalı kimse yok bu işi bilen adam hiç yok aziz yıldırım zamanı bambaşaydı fb
YÖNETİMDEN AÇIKLAMA; EROL BULUT VE YARDIMCILARININ AYRILMASI İLE 250 MİLYON EURO KAR ELDE EDİLMİŞTİR ZUUUUUAAAAAHHHHHHHHH YEMİNLE TEK EYLENCE FENEVBAHÇE ZUUUAAAAAAHHHHH YARDIMCILARIN ÇANTALARINI KONTROL EDİN AMMAN SAKIN HA ANTRENMAN PROGRAMLARINI DA YANLIŞLIKLA GÖTÜRMESİNLER
çok iyi oldu

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