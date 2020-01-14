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  4. Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku

Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.01.2020 20:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçirdiği ağır grip nedeniyle Kayserispor maçında kulübede yer almayacak.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, gribal enfeksiyon nedeniyle Kayserispor maçında takımın başında olamayacak.

Fenerbahçe sağlık ekibi ağır gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi yükselen teknik direktör Ersun Yanal'ın maça çıkmaması yönünde karar verdi.

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