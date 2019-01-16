Fenerbahçe'de Erten Ersu ameliyat oldu

Sarı-lacivertli ekibin resmi internet sitesinden oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Antalya kampında sol diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen kalecilerimizden Erten Ersu bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kalecilerimizden Harun Tekin'in, bir süredir dizinde devam eden ağrı ve şişliğin son oynadığımız AZ Alkmaar maçından sonra artması sonucu yapılan muayene ve tetkiklerde diz içerisinde bir miktar kıkırdak dejenerasyonu, bağlarda gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Sezonun ilk yarısında fibulası kırılan oyuncumuz Oğuz Kağan Güçtekin’in tedavisine devam edilmektedir. 2 ile 4 hafta arasında takımla çalışmalara başlaması öngörülmektedir. Oyuncumuz Tolga Ciğerci’nin tedavisi sürmektedir. Oyuncumuz spesifik çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

