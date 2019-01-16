SPOR

Fenerbahçe'de Erten Ersu ameliyat oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.01.2019 20:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye Erten Ersu'dan kötü haber geldi. Antalya kampında sol diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen kaleci Erten Ersu ameliyat oldu.

Fenerbahçe'de Erten Ersu ameliyat oldu

Sarı-lacivertli ekibin resmi internet sitesinden oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Antalya kampında sol diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen kalecilerimizden Erten Ersu bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kalecilerimizden Harun Tekin'in, bir süredir dizinde devam eden ağrı ve şişliğin son oynadığımız AZ Alkmaar maçından sonra artması sonucu yapılan muayene ve tetkiklerde diz içerisinde bir miktar kıkırdak dejenerasyonu, bağlarda gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Sezonun ilk yarısında fibulası kırılan oyuncumuz Oğuz Kağan Güçtekin’in tedavisine devam edilmektedir. 2 ile 4 hafta arasında takımla çalışmalara başlaması öngörülmektedir. Oyuncumuz Tolga Ciğerci’nin tedavisi sürmektedir. Oyuncumuz spesifik çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
F.Bahçe'de kaleci belirsizliğiF.Bahçe'de kaleci belirsizliği
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsüİşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Erten Ersu

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

G.Saray'dan flaş Belhanda kararı!

G.Saray'dan flaş Belhanda kararı!

G.Saray stoperini buldu! Ozan'ın yerine...

G.Saray stoperini buldu! Ozan'ın yerine...

Galatasaray KAP'a bildirdi

Galatasaray KAP'a bildirdi

Ozan Kabak'ın yeni adresi

Ozan Kabak'ın yeni adresi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Başakşehir Visca'yı açıkladı! Fenerbahçe...

Başakşehir Visca'yı açıkladı! Fenerbahçe...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Erten Ersu ameliyat oldu

F.Bahçeli yıldız ameliyat oldu!

Bursaspor-Fenerbahçe maçı öncesi kaleci belirsizliği

F.Bahçe'de kaleci belirsizliği

Fenerbahçe Khouma Babacar ile anlaştı iddiası

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Tuncay Şanlı: Arda Turan'a Türkiye'ye gelmemesi gerektiğini söyledim

'Arda Turan'a sahip çıkmalıyız'

Fenerbahçe'de gündem Talisca! Ali Koç devreye girdi...

Başkan açıklayacak! Talisca Türkiye'ye geliyor

F.Bahçe'de şok! Sözleşmesini feshetti

F.Bahçe'de şok! Sözleşmesini feshetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.