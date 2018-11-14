F.Bahçe'den Koeman kararı!

Birinci adam olarak görev yaptığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Erwin Koeman, hem saha içi hem saha dışındaki davranışlarıyla F.Bahçe camiasından olumlu not aldı.

Koeman’ın en büyük artısı, iletişimdeki başarısı...

Cocu’nun gönderilmesi sonrası Fenerbahçe’yi Galatasaray, Anderlecht ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sahaya çıkartıp başarılı sonuçlar Erwin Koeman’ın ‘kalıcı’ olarak teknik direktörlüğe getirilme ihtimali her geçen gün daha da artıyor.

Öncelikle taraftarların beğenisini kazanan Hollandalı antrenör, Samandıra’da da hakimiyet kurmuş durumda. Futbolcusundan masörüne kadar tüm sarı lacivertlilere kendisini sevdiren Koeman’ı bu noktaya getiren özellikleri şöyle:

GALATASARAY DERBİSİYLE İLGİLİ SÖZLERİ CAMİAYI ETKİLEDİ

Koeman, yardımcı antrenör olarak işe başladığı günden itibaren futbolcularla güçlü bir diyalog kurdu. Birinci adam olduktan sonra iletişim konusuna daha fazla önem verdi. Bütün futbolcularla tek tek ilgileniyor.

Sportif direktör Damien Comolli’nin yanı sıra başkan vekili Semih Özsoy ve yönetici Selahattin Baki ile de çok iyi bir çalışma ortamı yakaladı. Olaylı Galatasaray derbisi sonrası futbolcularına verilen cezalara ilişkin yaptığı açıklamalar tüm camiayı etkiledi. Oyuncularını koruması ve kulübünün haklarını savunması özellikle Fenerbahçeli taraftarlardan tam puan almasını sağladı.