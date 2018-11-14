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F.Bahçe'den Koeman kararı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.11.2018 11:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Cocu'nun ardından geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen Erwin Koeman, saha sonuçları ve saha dışındaki tavırlarıyla geçer not aldı. Koeman'ın kısa süre içerisinde kalıcı olarak teknik direktörlük görevini sürdürmesi bekleniyor.

F.Bahçe'den Koeman kararı!

Birinci adam olarak görev yaptığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Erwin Koeman, hem saha içi hem saha dışındaki davranışlarıyla F.Bahçe camiasından olumlu not aldı.

Koeman’ın en büyük artısı, iletişimdeki başarısı...

Cocu’nun gönderilmesi sonrası Fenerbahçe’yi Galatasaray, Anderlecht ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sahaya çıkartıp başarılı sonuçlar Erwin Koeman’ın ‘kalıcı’ olarak teknik direktörlüğe getirilme ihtimali her geçen gün daha da artıyor.

Öncelikle taraftarların beğenisini kazanan Hollandalı antrenör, Samandıra’da da hakimiyet kurmuş durumda. Futbolcusundan masörüne kadar tüm sarı lacivertlilere kendisini sevdiren Koeman’ı bu noktaya getiren özellikleri şöyle:

GALATASARAY DERBİSİYLE İLGİLİ SÖZLERİ CAMİAYI ETKİLEDİ

Koeman, yardımcı antrenör olarak işe başladığı günden itibaren futbolcularla güçlü bir diyalog kurdu. Birinci adam olduktan sonra iletişim konusuna daha fazla önem verdi. Bütün futbolcularla tek tek ilgileniyor.

Sportif direktör Damien Comolli’nin yanı sıra başkan vekili Semih Özsoy ve yönetici Selahattin Baki ile de çok iyi bir çalışma ortamı yakaladı. Olaylı Galatasaray derbisi sonrası futbolcularına verilen cezalara ilişkin yaptığı açıklamalar tüm camiayı etkiledi. Oyuncularını koruması ve kulübünün haklarını savunması özellikle Fenerbahçeli taraftarlardan tam puan almasını sağladı.

ISLA'YA 'HANGİ MEVKİDE DAHA İYİSİN' DİYE SORDU

Bu sezon neredeyse hiç oynatılmayan, Samandıra’da kimse ile konuşmayan ve üzgün olan Mathieu Valbuena’yı oynatarak takıma kazandırdı.

Görev aldığı 3 maçta 2 gol atıp, 3 asist yapan Fransız yıldız şu an Fenerbahçe’nin en neşeli ismi. Koeman’ın oyunu iyi okuması ve maçlardaki yerinde müdahaleleri de onun şu an için bu görevin altından kalkabileceğini gösterdi.

Isla’yı orta alanda oynatmasının nedeni oyuncuları tanımak için gösterdiği çabadan kaynaklanıyor. Her futbolcuya en çok verimli oldukları mevkiyi sordu ve Isla’nın orta alanda oynayabileceğine karar verdi. Bu çabası da büyük takdir görüyor.

"ÖNEMLİ OLAN 3 PUANI ALABİLMEK"

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Alanya galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerde teknik direktör olarak devam etmesi durumunda herhangi bir başarı için söz veremeyeceğini söylemişti...

(Hürriyet)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ErWIN ile yolda devam. WIN WIN WIN.
Şu anki duruma göre alınmış çok isabetli karar, Yeni gelecek teknik adam takımı tanıyana kadar atı alan Üsküdar ı geçer. Şampiyonluk şansımızın olduğu düşünmek fantastik bir hayalden öte gidemez gerçekçi düşünmek lazım, Günümüzde Jurgen Klopp, Zidane,Morinho,Guardiola zembille inmediler, Koeman da ışık görmüşken, özellikle taraftar medya baskısına izin vermeden teknik kadroyu desteklemek şart.
DEMEK Kİ KOVULMA SIRASI ONA GELDİ.
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