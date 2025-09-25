Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç'tan kulüpten parasını geri aldığı iddialarına cevap! Resmi açıklama geldi...

Fenerbahçe’de başkanlık seçimini Sadettin Saran’a kaybeden eski başkan Ali Koç, görevden ayrılır ayrılmaz kulüpten parasını geri aldığı iddia edilmişti. Ali Koç’tan konuya dair önemli bir açıklama geldi.

‘‘TAMAMEN ASILSIZ!’’

Ali Koç, “Şahsım hakkında basında yer alan ‘Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı’ başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olup Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır. Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim.” açıklamasında bulundu.

RAHMİ AK İDDİA ETMİŞTİ…

HaberTürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, 2018'de başlayan Fenerbahçe Başkanlığı görevi sona eren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç'un kulübe verdiği borcun yaklaşık 360 milyon lirasını geri aldığı söylenmişti.