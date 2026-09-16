Fenerbahçe’de Eyüpspor maçı öncesi radikal değişiklik! İsmail Kartal’dan sürpriz karar

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin ardından Gaziantep karşısında da puan kaybederek zirve yarışında yara aldı. Galatasaray'ın 5. haftayı lider tamamlamasının ardından Fenerbahçe ile rakibi arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.

EYÜPSPOR MAÇI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Üst üste yaşanan puan kayıpları, milli araya girilmeden önce oynanacak Eyüpspor mücadelesini Fenerbahçe açısından daha önemli hale getirdi.

20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İsmail Kartal'ın takımın oyununda ve ilk 11'inde bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN KULÜBE İHTİMALİ

Sabah'ın haberine göre İsmail Kartal'ın planladığı değişikliklerin başında Kerem Aktürkoğlu geliyor.

Gaziantep karşılaşmasında beklentilerin altında kalan milli futbolcunun Eyüpspor karşısında yedek kulübesinde başlaması gündemde. Kartal'ın Kerem yerine farklı bir oyuncuya şans vermeyi değerlendirdiği aktarıldı.

ORTA SAHADA YENİ DÜZEN

Tecrübeli teknik adamın orta saha kurgusunda da değişiklik yapması bekleniyor.

Kartal'ın Kante, Guendouzi ve İsmail Yüksek'ten oluşan üçlüyle devam etmek yerine Nene'ye daha fazla sorumluluk vermeyi planladığı belirtildi.

LUKAKU VE MURİQİ BİRLİKTE OYNAYABİLİR

Fenerbahçe'de Eyüpspor karşılaşması öncesi en dikkat çekici plan ise hücum hattında ortaya çıktı.

İsmail Kartal'ın Romelu Lukaku ile Vedat Muriqi'yi aynı anda sahaya sürerek çift forvetli bir sistemi değerlendirdiği öğrenildi. Bu planın hayata geçmesi halinde sarı-lacivertlilerin hücum hattında önemli bir değişiklik yaşanacak.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın hafta içerisinde Samandıra'ya giderek takımla bir araya gelmesinin beklendiği kaydedildi.