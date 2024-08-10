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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor! Alternatifi bile belirlendi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.08.2024 13:55
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'den teklif yağıyor. Premier Lig ekibi Brighton, Ferdi Kadıoğlu için yaptığı son teklifi güncelledi ve beklemeye geçti. Sarı-lacivertliler Ferdi'nin olası ayrılığına karşın alternatif oyuncuyu belirledi.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor! Alternatifi bile belirlendi...
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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İngiliz ekibi Brighton, Ferdi için yaptığı teklifi revize etti ve beklemeye geçti. Ferdi'nin de topu Ali Koç'a attığı ve yönetimin vereceği karara göre hareket edeceği öğrenildi.

35 MİLYON EURO!

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Brighton'ın Ferdi için 35 milyon Euro'ya kadar çıktığı ve bu teklifi Fenerbahçe'ye ilettiği öğrenildi. İngiltere'den 2 takımın daha Ferdi için 33 milyon Euro önerdiği aktarıldı. Ferdi'nin Fenerbahçe'de şampiyon olmadan ayrılmak istememesi nedeniyle top Ali Koç'a bırakıldı. Ali Koç'un istemesi durumunda transfer gerçekleşecek.

FERDİ'NİN ALTERNATİFİ HAZIR

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Fenerbahçe, İtalya Ligi ekiplerinden Lecce'de forma giyen Nijerya asıllı Danimarkalı sol bek Patrick Dorgu'yu alternatif listesinin başına yazdı. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan Dorgu için Ferdi ayrılırsa harekete geçilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe
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