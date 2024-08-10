Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor! Alternatifi bile belirlendi...

İngiliz ekibi Brighton, Ferdi için yaptığı teklifi revize etti ve beklemeye geçti. Ferdi'nin de topu Ali Koç'a attığı ve yönetimin vereceği karara göre hareket edeceği öğrenildi.

35 MİLYON EURO!

Brighton'ın Ferdi için 35 milyon Euro'ya kadar çıktığı ve bu teklifi Fenerbahçe'ye ilettiği öğrenildi. İngiltere'den 2 takımın daha Ferdi için 33 milyon Euro önerdiği aktarıldı. Ferdi'nin Fenerbahçe'de şampiyon olmadan ayrılmak istememesi nedeniyle top Ali Koç'a bırakıldı. Ali Koç'un istemesi durumunda transfer gerçekleşecek.

FERDİ'NİN ALTERNATİFİ HAZIR

Fenerbahçe, İtalya Ligi ekiplerinden Lecce'de forma giyen Nijerya asıllı Danimarkalı sol bek Patrick Dorgu'yu alternatif listesinin başına yazdı. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan Dorgu için Ferdi ayrılırsa harekete geçilecek.