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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na transfer teklifi! Sarı-lacivertliler 25 milyon euro istiyor

25.11.2023 14:18 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu'na dev bir teklif geldi. Takımdan ayrılmasını istemeyen sarı-lacivertli yetkililer milli oyuncuyu kadroda tutmak için ellerinden geleni yapacak.

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Inter'in Ferdi Kadıoğlu için 17 milyon euro'yu gözden çıkardığı yazıldı. Gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çeken yıldız oyuncu için devre arasında resmi teklif yapılacak.

FENERBAHÇE BIRAKMAK İSTEMİYOR

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Fenerbahçe yönetiminin Ferdi Kadıoğlu'nu hiçbir şartta bırakmak istememesi bu transferi zorlaştırıyor. Türkiye'de mutlu olan fakat Avrupa'dan gelecek tekliflere de hayır demek istemeyen Ferdi Kadıoğlu'nun tavrı bu transferi şekillendirecek.

FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

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Fenerbahçe'nin ise Ferdi Kadıoğlu'nu elinde tutamayacağı senaryoda minimum 25 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe
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