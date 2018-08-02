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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer kadro dışı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.08.2018 09:32 | Son Güncelleme

UEFA'ya bu gece 24.00'e kadar oyuncu listesini bildirecek olan Fenerbahçe'de iki genç yıldıza kötü haber var.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer kadro dışı

UEFA kuralları nedeniyle sattığı kadar transfer yapmak zorunda olan sarı-lacivertliler, bu yüzden genç transferleri Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer'i Avrupa kadrosuna almayacak.

BARIŞ VE AYEW LİSTEDE OLACAK

F.Bahçe'nin UEFA'ya vereceği listede yeni transferlerden iki oyuncu yer alacak. Fernandao'yu 3 milyon dolara satan sarı-lacivertliler, 1 milyon euro bedelle transfer ettiği Barış Alıcı ile 1.5 milyon euro'ya kiralanan Andre Ayew'i UEFA'ya bildireceği listeye yazacak.

(FOTOMAÇ)

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Fenerbahçe uefa Ferdi Kadıoğlu Berke Özer

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