Fenerbahçe'de form grafiği yükselen İsmail Yüksek'e Brighton'dan ilgi! Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra İsmail Yüksek'i de istiyorlar...

Fenerbahçe’nin Milli oyuncusu İsmail Yüksek’e İngiltere ekiplerinden Brighton’ın ilgi gösterdiği ve oyuncuyu yakın takibe aldığı iddia edildi. İngiliz ekibinin hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine İsmail’i izlemesi için bir ekip göndereceği belirtildi. İşte detaylar… |Fenerbahçe haberleri ....

Burak Kavuncu
TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Süper Lig’de Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sürpriz konuklar gelecek. Fenerbahçe’nin bu sezonki en formda oyuncularından olan İsmail Yüksek’e İngilizler göz kırptı. Daha önce Ferdi Kadıoğlu’nun 30 milyon euro’ya gittiği Brighton’ın İsmail Yüksek için de devrede olduğu iddia edildi. |Fenerbahçe haberleri ....

‘‘BİLGİ TOPLUYORLAR’’

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu,"İsmail Yüksek'in performansı Brighton'un dikkatini çekti. İsmail hakkında bilgi topluyorlar, oyuncuyu izlemeye başladılar." dedi.

DERBİYE GELİYORLAR!

UEFA Avrupa Ligi’ndeki Stuttgart ve Nice maçlarında yakından izlenen İsmail Yüksek'in, bu hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde de gözlem altında olacağı belirtildi.

TEDESCO İLE PERFORMANSINI ARTTIRDI!

Jose Mourinho döneminde yedek kulübesine hapsolan ve taraftarlar tarafından durumu merak edilen A Milli oyuncu, yeni teknik direktör Domenico Tedesco ile kendine geldi. Sarı-lacivertli formayla Edson Alvarez ile iyi bir uyum yakalayan İsmail Yüksek, takıma hem dinamizim hem de sertlik kattı. 26 yaşındaki futbolcunun her geçen hafta artan yükselen formu taraftarlar arasında büyük sevinç yaratırken, İngiliz ekibinin de dikkatini çekerek transfer imkanı sağladı.

