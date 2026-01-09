SPOR

Fenerbahçe'de forvet bombası patlıyor! Premier Lig'den Enes Ünal adım adım Kadıköy'e!

Sarı-lacivertli yönetimden ara transferde müthiş hamle! Fenerbahçe, golcü sorununu milli bir yıldızla çözüyor. İngiltere'de Bournemouth forması giyen Enes Ünal için resmi temaslar başladı. İşte Sarı Kanarya'nın masadaki teklifi ve Enes'in cevabı...

Emre Şen
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: AFC Bournemouth
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketli geçiyor. Sarı-lacivertliler, yerli golcü boşluğunu Premier Lig'den doldurmaya hazırlanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda gündeme gelen isim ise milli futbolcumuz Enes Ünal oldu.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Fenerbahçe de forvet bombası patlıyor! Premier Lig den Enes Ünal adım adım Kadıköy e! 1

Bournemouth'ta yaşadığı sakatlık sonrası formasına kavuşan ancak istediği süreleri alamayan 28 yaşındaki golcü için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

ENES ÜNAL "TAMAM" DEDİ

Fenerbahçe de forvet bombası patlıyor! Premier Lig den Enes Ünal adım adım Kadıköy e! 2

Bu sezon Premier Lig ekibinde 9 maçta forma giyip 1 gol atan Enes Ünal'ın, yeniden çıkış yakalamak için Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması ve milli yıldızın çubuklu formayı giymesi bekleniyor.

