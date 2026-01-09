Fenerbahçe'de forvet bombası patlıyor! Premier Lig'den Enes Ünal adım adım Kadıköy'e!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketli geçiyor. Sarı-lacivertliler, yerli golcü boşluğunu Premier Lig'den doldurmaya hazırlanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda gündeme gelen isim ise milli futbolcumuz Enes Ünal oldu.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Bournemouth'ta yaşadığı sakatlık sonrası formasına kavuşan ancak istediği süreleri alamayan 28 yaşındaki golcü için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

ENES ÜNAL "TAMAM" DEDİ

Bu sezon Premier Lig ekibinde 9 maçta forma giyip 1 gol atan Enes Ünal'ın, yeniden çıkış yakalamak için Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması ve milli yıldızın çubuklu formayı giymesi bekleniyor.